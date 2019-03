Mówiono o tym również podczas konferencji naukowej na temat zakażeń retrowirusowych i oportunistycznych, która w poniedziałek rozpoczęła się w Seattle i potrwa do 7 marca.

Zniszczenie zakażenia wywołanego wirusem HIV po raz pierwszy udało się przeprowadzić w Niemczech przed 12 laty u Timothy Ray Browna, który obecnie przebywa w Pal Springs w Kalifornii, jak poinformował "New York Times". Lekarze i media nazwali go "pacjentem z Berlina", bo początkowo chciał pozostać anonimowy i był leczony w niemieckiej stolicy.

Anonimowy pragnie pozostać też mężczyzna, którego ostatnio leczono w Londynie (nazywany "pacjentem z Londynu"). Brytyjscy specjaliści poinformowali, że podobnie jak u Timothy Browna, przed 18 miesiącami przeprowadzono u niego przeszczep szpiku kostnego w związku z chorobą nowotworową. Od tego czasu nie wykazuje nawrotu zakażenia wirusem HIV.

Timothy Brown otrzymał silną chemioterapię, która zniszczyła powstające w szpiku komórki nowotworowe. Potem przeszczepiono mu szpik kostny pozyskany od dawcy z mutacją CCR5, zapewniającą odporność przeciwko wirusowi HIV. Zabieg ten przeprowadzono, kiedy zachorował na białaczkę.

Podobny zabieg transplantacji szpiku zastosowali specjaliści University College London, Imperial College London, Cambridge University oraz Oxford University - gdy się okazało, że "pacjent z Londynu" w 2012 r. zachorował na chłoniaka Hodgkina (ziarnicę złośliwą). Jemu również podano szpik od dawcy odpornego na wirusa HIV (którym zaraził się w 2003 r.).

"BBC News" informuje, że u brytyjskiego pacjenta doszło do remisji ziarnicy, jak również do cofnięcia się zakażenia HIV do takiego stopnia, że wirus ten nie jest wykrywany w jego organizmie dostępnymi metodami.

- Uzyskując remisję tego zakażenia u kolejnego pacjenta z wirusem HIV dzięki tej samej metodzie, wykazaliśmy, że +pacjent z Belina+ nie jest wyjątkiem, a zastosowana terapia wyeliminowała zakażenie o obydwu chorych – powiedział prof. Ravindra Gupta z University College London.

Prof. Eduardo Olavarria z Imperial College London, który również uczestniczył w tym przedsięwzięciu, podkreślił, że nowa strategia, polegająca na wykorzystaniu odpowiedniego przeszczepu szpiku kostnego, może doprowadzić do wyeliminowania zakażenia wirusem HIV.

- Taka terapia nie może być jednak standardem w leczeniu wyłącznie tego zakażenia, ponieważ wymaga ona użycia silnie toksycznej chemioterapii, w tym przypadku koniecznej w leczeniu chłoniaka Hodgkina – dodał brytyjski specjalista.

Zdaniem prof. Grahama Cooke’a z National Institute for Health Research, takie leczenie jest zbyt ryzykowne dla innych osób z wirusem HIV.