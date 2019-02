Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) zdecydował o wstrzymaniu obrotu i nie wprowadzaniu na rynek 14 produktów leczniczych: syropów i tabletek o działaniu przeciwzapalnym i rozkurczającym oskrzela, stosowanych w przypadku chorób układu oddechowego. Lekarstwa te zawierają substancję czynną o nazwie fenspiryd pochodzącą z Les Laboratoires Servier we Francji.

Nazwy produktów leczniczych, co, do których została podjęta decyzja o wstrzymaniu obrotu zostały opublikowane we wtorek na stronach internetowych GIF

Główny Inspektor Farmaceutyczny postanowił o wstrzymaniu sprzedaży syropów i tabletek zawierających fenspiryd na wniosek Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Z europejskim wnioskiem w tej sprawie wystąpiła francuska agencja ds. leków.