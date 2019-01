"Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie informuje o wystąpieniu na terenie województwa zachodniopomorskiego 14 przypadków podejrzeń zachorowań na odrę: 13 przypadków na terenie miasta Szczecin, jeden przypadek na terenie miasta Świnoujście" – poinformowała w piątek w komunikacie rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Małgorzata Kapłan. Dodała, że 11 przypadków (w tym przypadek potwierdzony) to zachorowania, które wystąpiły jako ognisko w szpitalu MSWiA w Szczecinie.

"Wszystkie zachorowania dotyczą osób dorosłych. Dwa pojedyncze przypadki u osób dorosłych to podejrzenia zachorowań nie powiązane z powyższym ogniskiem, w tym jeden ze szpitala SPSZOZ 'Zdroje' w Szczecinie" – podała rzeczniczka sanepidu.

W środę w szpitalu MSWiA w Szczecinie wprowadzono szczególny rygor sanitarny ze względu na zachorowanie i podejrzenia odry wśród pracowników placówki. W czwartek odbyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego, poświęcone wystąpieniu ogniska odry. Po posiedzeniu poinformowano dziennikarzy, że podejmowane są działania, by szpital przywrócić do normalnego funkcjonowania w jak najszybszym czasie. Jego dyrektor oszacował, że powinno to nastąpić do końca stycznia.

Szpital MSWiA przy ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie został zamknięty – podało Radio Szczecin. Wstrzymano przyjęcia nowych pacjentów, na teren szpitala nie są wpuszczane osoby postronne z zewnątrz. Wszystko przez stwierdzone na terenie placówki ognisko odry.

Szczecińskie szpitale ograniczyły odwiedziny lub wprowadziły ich częściowy zakaz. Planowane jest wprowadzenie częściowego ograniczenia odwiedzin w szpitalu w Zdrojach, ograniczenia wprowadzono na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej i Sokołowskiego.

"Osoby odwiedzające chorych w oddziałach powinny w pierwszej kolejności zgłosić się do dyżurki pielęgniarek. W uzasadnionych przypadkach odwiedzający korzystać będą ze środków ochrony indywidulnej (maseczki, fartuchy). W jednym momencie chorego może odwiedzać najwyżej jedna osoba" - podała rzeczniczka Szpitala Wojewódzkiego Natalia Andruczyk.

Informację o wstrzymaniu planowych odwiedzin u pacjentów podał szpital kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Unii Lubelskiej, całkowity zakaz odwiedzin obowiązuje też w 109. Szpitalu Wojskowym przy ul. Piotra Skargi oraz w szpitalu klinicznym nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak podano w komunikacie szpitala na Pomorzanach, kwestie odwiedzin przez rodziców pacjentów Kliniki Patologii Noworodka, Oddziału Dziecięcego II Kliniki Okulistyki, a także bliskich pacjentek Klinki Ginekologii i Położnictwa będą rozpatrywane indywidualnie.

Zakazy i ograniczenia odwiedzin będą obowiązywać do odwołania.