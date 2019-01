Graczy czeka przewrotny humor i rozrywka w gronie przyjaciół – zapowiadają pomysłodawcy gry Antyszczepionkowcy.biz, która pokazuje konsekwencje i realia działań biznesmenów, zarabiających w obszarze medycyny alternatywnej.

"Stworzyliśmy grę edukacyjną uświadamiającą, w nieco przewrotny sposób, wartość szczepień ochronnych. Wierzymy głęboko, że takie projekty jak nasz są potrzebne i mogą realnie wpłynąć na dyskusję medialną o szczepieniach, być może nawet przekonać niektórych rodziców do szczepień" – mówią twórcy gry, Aleksandra i Jakub Stefaniak. Aleksandra Stefaniak jest doktorantką na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Dolnośląskich we Wrocławiu, edukatorką Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Jakub Stefaniak to programista.

Pomysłodawcy gry w dość nietypowej formie zachęcają do zabawy i obnażają hipokryzję ruchów antyszczepionkowych. Grę Antyszczepionkowcy.biz opatrzyli ironicznym wstępem: "Chcesz zarobić łatwe pieniądze? Zdobyć sławę? Zostać guru? Nie masz za grosz moralności? Nie dostałeś się na studia lekarskie? Dobrze się składa. Antyszczepionkowcy.biz w prosty i przyjemny sposób nauczą Cię, jak zrealizować swoje cele i jednocześnie rozwiązać problem przeludnienia".

Testy gry prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej Antyszczepionkowcy.biz. Od 1 stycznia można z niej ściągnąć darmowy zestaw kart wraz z instrukcją. Gra przeznaczona jest dla 2-6 osób powyżej 16 roku życia. Rozgrywka zajmuje od 20 do 60 minut. Gracze próbują zdobywać wpływy za wszelką cenę, sprzedając bezużyteczne towary w swoich sklepach internetowych. Zbierają też podpisy i przeforsowują szkodliwe ustawy. Ich działania wpływają na wskaźnik odporności populacyjnej, a z upływem czasu przypadki wystąpienia różnych chorób są coraz niebezpieczniejsze. Może to zaszkodzić samym antyszczepionkowcom. Chyba, że sami przezornie się zaszczepią.

W marcu ruszy kampania crowdfundingową, będzie też prowadzona przedsprzedaż gry. Jej wydanie zaplanowano na drugą połowę 2019 roku.

Autorzy gry Antyszczepionkowcy.biz deklarują, że część zysków ze sprzedaży gry przeznaczą na zakup szczepionek w ramach projektu Unicef – "Prezenty bez pudła".

Pomysł został objęty patronatem Łukasza Durajskiego – przewodniczącego Zespołu do spraw Szczepień Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Patronem gry są również Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland i blog popularnonaukowy "To tylko teoria". IFMSA zrzesza na całym świecie ponad milion studentów medycyny oraz młodych lekarzy. Ich działanie jest ukierunkowane na szerzenie profilaktyki w społeczeństwie oraz pracy na rzecz praw człowieka i pokoju. Blog "To tylko teoria" punktuje paranaukowe bzdury, które pojawiają się w sieci, w tym ruchy antyszczepionkowe.