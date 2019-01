Czym jest rehabilitacja?

Rehabilitacja to kompleksowa pomoc medyczna skierowana do osób, które np. z powodu kontuzji, wypadku lub wad wrodzonych, nie posiadają pełnej sprawności ruchowej, psychicznej lub neurologicznej. W wielu przypadkach rehabilitacja stanowi niezbędny element właściwego leczenia, który umożliwi pacjentowi powrót do funkcjonowania sprzed wypadku lub choroby. W przypadku schorzeń wrodzonych, wyeliminowanie wszystkich ograniczeń nie zawsze jest całkowicie możliwe, dlatego pomoc polega na zwiększeniu komfortu życia.

Możemy wyróżnić trzy grupy rehabilitacji:

• Rehabilitacja pourazowa – pozwala przywrócić sprawność narządów ruchu, która została utracona na skutek czynników fizycznych (np. kontuzja sportowa, wypadek komunikacyjny). Rehabilitacja pourazowa stanowi integralną część leczenia podstawowego. Wczesne jej rozpoczęcie nie tylko usprawnia proces powrotu do pełnej sprawności, ale również przeciwdziała powikłaniom.

• Rehabilitacja ortopedyczna – pozwala przywrócić funkcje narządów ruchu, które straciliśmy poprzez choroby, zmiany wrodzone czy urazy. Jej celem jest m.in. usuwanie dolegliwości bólowych, zwiększenie siły mięśniowej, poprawa zakresu ruchów czy wydolności organizmu.

• Rehabilitacja neurologiczna – to wielopłaszczyznowe postępowanie medyczne, które jest stosowane w przypadku chorób przewlekłych i urazów ośrodkowego układu nerwowego. Rehabilitacja neurologiczna stosowana jest m.in. w przypadku miopatii, choroby Parkinsona, polineuropatii, stwardnieniu rozsianym, tętniaków, udaru mózgu oraz przy urazach rdzenia kręgowego, mózgu czy czaszki. Rehabilitacja neurologiczna pozwala na uzyskanie sprawności psychofizycznej oraz powrót do życia społecznego i rodzinnego.

Kto nam może pomóc?

Chociaż przeprowadzanie rehabilitacji nieodłącznie wiąże się z pracą fizjoterapeutów, jeszcze do niedawna nie posiadali oni pełnego wpływu na jej kształt. To pochodna uwarunkowań prawnych, które możliwość wypisywania skierowań na określony zabieg pozostawiały wyłącznie w rękach lekarzy specjalistów (np. ortopedów). W tym roku zostało jednak wprowadzone rozporządzenie ministerialne, które pozwala rozszerzyć kompetencje fizjoterapeutów o prawo do kwalifikowania na zabiegi rehabilitacyjne.

- Wprowadzone zmiany to przede wszystkim bardzo konkretne korzyści dla naszych pacjentów. Dotychczas, aby uzyskać dostęp do fizjoterapeuty musieli najpierw zgłosić się do lekarza specjalisty, który mógł wypisać skierowanie. Nowe przepisy prawne wciąż pozostawiają te kompetencje w rękach lekarzy, jednak konsultacja przed rehabilitacją jest możliwa również u fizjoterapeutów, którzy mają bardzo dużą większą wiedzę na temat potrzeb pacjentów (ponieważ to oni przeprowadzają cały proces rehabilitacji). To bardzo dobra zmiana zwiększająca poczucie bezpieczeństwa i komfortu pacjenta. Dodatkowo, np. w przypadku odnowienia kontuzji, pacjent może zgłosić się bezpośrednio do fizjoterapeuty, który dobrze znając jego przypadek, może natychmiast rozpocząć specjalistyczne działanie medyczne. Dlatego, gdy tylko pojawiło się odpowiednie rozporządzenie ministerialne, zdecydowaliśmy się wprowadzić to rozwiązanie. Od teraz w naszych placówkach pacjenci otrzymują natychmiastową pomoc od fizjoterapeuty – komentuje Jacek Jarosiński, fizjoterapeuta z Centrum Medycznego Damiana.

Dzięki zmianom fizjoterapeuci otrzymali prawo do kwalifikowania swoich pacjentów do zabiegów fizykoterapii (m.in. elektroterapii, światłolecznictwa, hydroterapii, ciepłolecznictwa, balneologii, inhalacji, czy zabiegów z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego), kinezyterapii (m.in. indywidualnej i zbiorowej) oraz masażów (m.in. z wykorzystaniem technik ręcznych czy urządzeń mechanicznych). Wszyscy fizjoterapeuci mogą wykonywać zabiegi z drugiej i trzeciej grupy, natomiast uprawnienia do przyprowadzania fizykoterapii otrzymują specjaliści, którzy posiadają przynajmniej tytuł magistra fizjoterapii.