W tym samym okresie roku ubiegłego takich zachorowań było 62.

Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa. Dość częste są powikłania po odrze. Te lżejsze to np. zapalenie ucha środkowego i zakażenie żołądkowo-jelitowe, a poważniejsze – m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że w latach 2000-2017 dzięki szczepieniom przeciwko odrze uratowano życie 21 mln ludzi na świecie. W 2017 r. odnotowano 110 tys. zgonów z powodu tej choroby. WHO alarmuje, że w 2017 r. było o 30 proc. więcej zachorowań na odrę niż rok wcześniej i obserwowane jest odradzenie się tej choroby na świecie – pojawiła się nawet w krajach, w których została już wyeliminowana lub wkrótce miało to nastąpić.

Największy wzrost zachorowań odnotowano w Europie i krajach basenu Morza Śródziemnego. Spadek nastąpił jedynie w rejonie zachodniego Pacyfiku.