Menstruacja

Termin usunięcia zęba ustalony w oparciu o cykl miesiączkowy? To całkiem rozsądny pomysł. Mimo że ekstrakcje zębów są na ogół w pełni bezpiecznymi procedurami, to warto zachować środki ostrożności, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia groźnych powikłań.

Przykładowo, eksperci doradzają, by podczas miesiączki unikać zabiegów chirurgicznych np. ekstrakcji zębów mądrości (tzw. dłutowanie), wszczepiania implantów stomatologicznych czy zabiegów rekonstrukcyjnych na dziąsłach, ponieważ w tym czasie zmniejsza się krzepliwość krwi i rośnie ryzyko krwotoków.

- Teoretycznie, ilość utraconej wtedy krwi jest minimalna zarówno w odniesieniu do szacowanej całkowitej objętości krwi, jak i dopuszczalnej utraty krwi, więc zagrożenie jest niewielkie. W praktyce jednak, krwawienie po zabiegu może być nasilone, a tkanki bardziej wrażliwe na ból. Dlatego poinformujmy o swoim stanie stomatologa, który w trosce o zdrowie i większy komfort pacjentki powinien zaproponować inny termin – radzi lek. stom. Waldemar Stachowicz z Centrum Periodent w Warszawie.

U niektórych pacjentek może również występować choroba von Willebranda, uwarunkowane genetycznie schorzenie charakteryzujące się większą skłonnością do krwawień po urazach czy zabiegach. I choć jest to rzadka choroba, to u kobiet z racji przechodzenia menstruacji, ryzyko nadmiernego krwawienia podczas zabiegów stomatologicznych czy nawet szczotkowania zębów jest jeszcze większe.

Po ekstrakcji zęba chcesz uniknąć bolesnego powikłania gojenia się rany tzw. suchego zębodołu? Nie decyduj się na zabieg w dniach cyklu, gdy poziom estrogenów jest najwyższy (zazwyczaj jest to 12-14 i 21-22 dzień cyklu). - Zwiększony poziom estrogenów, również na skutek zażywania tabletek antykoncepcyjnych, jest jednym z czynników ryzyka suchego zębodołu i sprawia, że kobiety są 2-krotnie bardziej narażone na ten stan – wyjaśnia dentysta.

Dodatkowo, zaraz przed lub w pierwszych 3-4 dniach okresu u kobiety występuje mniejsza tolerancja na ból, zmiany hormonalne (wyższe stężenie progesteronu) sprawiają, że dziąsła są tkliwe, podatne na stany zapalne i krwawienie. Z tego względu zabiegi takie jak usuwanie kamienia nazębnego, zakładanie wypełnienia lub usunięcie zęba korzystniej wykonać około tydzień po zakończeniu miesiączki.

Opryszczka wargowa

Opryszczka to powszechna wirusowa choroba skóry i błon śluzowych - szacuje się, że co trzeci Polak jest nosicielem tego wirusa. Opryszczka wargowa jest nie tylko bolesna i mało estetyczna, jest również jednym z przeciwwskazań do wizyty u dentysty. Kiedy się pojawi, przełóż wszelkie zabiegi stomatologiczne dla dobra swojego oraz bezpieczeństwa innych. Dlaczego?

Podczas badania stomatologicznego może dojść do podrażnienia tej bardzo wrażliwej zmiany. Wówczas istnieje ryzyko pęknięcia pęcherzyka z zainfekowanym płynem surowiczym i wirus opryszczki może rozsiać się na większą powierzchnię błon śluzowych w jamie ustnej np. gardło, utrudniając spożywanie posiłków i regenerację zmian. Mówimy wtedy o opryszczkowym zapaleniu jamy ustnej (gingivostomatitis). Po drugie, wirus HSV-1 odpowiedzialny za opryszczkę jest wyjątkowo agresywny i bardzo zaraźliwy przy bezpośrednim kontakcie, więc narażasz również zdrowie personelu medycznego.

- Wizyta stomatologiczna powinna być przełożona do czasu całkowitego zaleczenia aktywnych zmian chorobowych u pacjenta. W międzyczasie na opryszczkę możemy przepisać leki przeciwwirusowe doustne lub miejscowe np. acyklowir, denotywir oraz zalecić preparaty takie jak specjalne plastry lub maść cynkowa, które złagodzą objawy i przyśpieszą gojenie. Wyjątkiem jest tu np. zabieg biostymulacji za pomocą lasera, bardzo skuteczny w terapii opryszczki i wykonywany w niektórych gabinetach stomatologicznych – mówi ekspert.

Przeziębienie

Kaszlesz, masz katar i zaczyna łamać w kościach? W takiej sytuacji rozsądniej przełożyć wizytę, aż poczujesz się lepiej. Wszystko zależy jednak od tego, jak dokładnie się czujesz i czy jest to infekcja zakaźna, którą możesz zarazić innych pacjentów oraz personel. Często sezonowe infekcje przebiegające z uporczywym kaszlem, zatkanym nosem, gorączką i osłabieniem, są źródłem dyskomfortu dla pacjentów, którym ciężko usiedzieć w fotelu.

- Gdy pacjent ma grypę, zapalenie płuc lub inną poważną chorobę, to należy anulować wizytę i zregenerować się w domu. Przy ataku migreny również warto się zastanowić, szczególnie jeśli pacjenta czekają długie lub inwazyjne zabiegi takie jak chirurgiczne usuwanie zęba czy leczenie kanałowe – radzi ekspert.

Ciąża

Ciąża to nie choroba, ale w pewnych sytuacjach lepiej zachować ostrożność. - Przeciwwskazaniem w okresie ciąży oraz karmienia jest np. zabieg wybielania zębów. Dotyczy to zarówno wybielania metodą profesjonalną w gabinecie np. z użyciem nadtlenku wodoru, jak i gotowych zestawów z apteki lub drogerii – mówi dentysta.

Po pierwsze wpływ substancji odpowiedzialnych za zmianę odcienia zębów na płód jest nadal słabo zbadany. Po drugie preparaty wybielające mogą spowodować tymczasową nadwrażliwość dziąseł, które z powodu burzy hormonów i tak są wyjątkowo podatne na infekcje, obrzęk i krwawienie. Natomiast bezpiecznie możemy usunąć kamień nazębny, co nie tylko oczyści zęby z nieestetycznych, powierzchownych osadów, ale przy okazji zapobiega chorobom dziąseł.

A co z badaniem RTG w ciąży? Zazwyczaj można je wykonywać, jeśli zajdzie pilna potrzeba dokładnej diagnostyki stanu jamy ustnej u ciężarnej pacjentki. Przeciętna dawka promieniowania przy tradycyjnym pojedynczym zdjęciu zęba jest minimalna i bezpieczna dla płodu. Coraz częściej badanie wykonuje się również metodą radiografii cyfrowej (radiowizjografia), gdzie dawka promieniowania jest jeszcze mniejsza (10 zdjęć wykonanych radiowizjografią odpowiada 1 zdjęciu RTG zęba na kliszy) i coraz bardziej powszechna w gabinetach.

Badania RTG jamy ustnej najlepiej wykonywać w 2. trymestrze ciąży, podobnie jak leczyć próchnicę (również kanałowo) i zakładać wypełnienie, a nawet usuwać ząb, jeśli to konieczne i eliminuje ognisko zapalne w jamie ustnej.

Z kolei z decyzją o założeniu aparatu ortodontycznego, licówek czy zabiegami chirurgicznymi lepiej poczekać na rozwiązanie ciąży. – W razie nagłej sytuacji, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, poinformujmy o swoim stanie w trakcie rejestracji telefonicznej. Jeśli leczenia wymagają pacjenci z infekcją lub kobiety w ciąży, to staramy się, szczególnie przy bardziej inwazyjnych zabiegach, minimalizować ryzyko powikłań i zwykle przekładamy wizytę na dogodniejszy termin z troski o ich bezpieczeństwo. Każdą sytuację traktujemy jednak indywidualnie, poważne stany zapalne czy zmiany okołozębowe nie mogą czekać i często wymagają natychmiastowej reakcji – wyjaśnia dr Stachowicz.