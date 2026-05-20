Kleszcze ruszają do ataku. Leśnicy zdradzają tanie triki na ochronę przed ukąszeniem

Weronika Papiernik
dzisiaj, 10:15
Jak skutecznie chronić się przed kleszczami? Wypróbuj sprawdzone patenty leśników
Sezon na kleszcze w pełni, a wraz z nim rośnie ryzyko groźnej boreliozy i KZM. Jak się bronić, gdy na boreliozę wciąż nie ma szczepionki? Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego polecają banalnie proste metody z użyciem przedmiotów, które każdy z nas ma w domu.

Dwoma najpowszechniejszymi schorzeniami przenoszonymi przez kleszcze są borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Warto pamiętać, że profilaktyka wakcynologii (szczepienie) istnieje wyłącznie w przypadku tej drugiej choroby.

Leśnicy zdradzają, jak radzić sobie z kleszczami

Praktyczną wskazówką podzielił się zespół Karkonoskiego Parku Narodowego. Aby zminimalizować ryzyko ukąszenia, wystarczy mieć przy sobie rolkę z klejem do ubrań. Przejechanie nią po materiale po wyjściu z lasu czy łąki pozwala skutecznie zebrać wędrujące po odzieży pajęczaki.

Ten napar odstrasza kleszcze. Najlepiej pić go codziennie

"Sposób na kleszcze nadleśniczego Karkonoskiego Parku Narodowego, Krzysztofa Bisagi, ciągle przewija się przez różne portale. Usuwanie kleszczy rolką do czyszczenia odzieży jest skuteczne i niedrogie" - wyjaśniają leśnicy w poście opublikowanym na Facebooku.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie szerokiej taśmy (np. montażowej lub izolacyjnej). Metoda ta bazuje na mechanizmie działania lepu. Przed udaniem się w teren należy zabezpieczyć nią nadgarstki oraz kostki u nóg, owijając miejsca łączenia ubrań z ciałem (mankiety i doły nogawek). Stworzy to mechaniczną barierę, która uniemożliwi kleszczom przedostanie się pod odzież.

Zakażenie boreliozą

Borelioza, inaczej choroba z Lyme, to choroba bakteryjna. Niewielki odsetek kleszczy jest nosicielami i nie każdy kontakt z zakażonym kleszczem powoduje zachorowanie, ale jeśli borelioza się rozwinie, może prowadzić do poważnych powikłań. W ciągu 1-6 tygodni w miejscu ugryzienia przez kleszcza może się pojawić: rumień wędrujący - zmiana o kształcie owalnym, która w miarę upływu czasu się powiększa, gorączka, zmęczenie, bóle głowy, uczucie rozbicia.

Jak zapobiegać ukąszeniu?

Należy unikać spacerów porośniętymi brzegami rzek, wśród wysokich traw, na leśnych mokradłach - to naturalne środowisko kleszczy. Warto załóż wysokie buty, długi rękaw i długie spodnie i nałożyć coś na głowę.

