Nowe przepisy dotyczące e-recept. Pacjentów czekają ważne zmiany

Jedną z najważniejszych zmian ma być zasada „jedna e-recepta - jeden preparat”. To jednak dopiero początek reformy. Nowe uprawnienia mają otrzymać farmaceuci, pielęgniarki i położne, a system ma automatycznie wyliczać poziom refundacji oraz ilość wydawanego leku.

Nowe przepisy dotyczące e-recept. Więcej kompetencji dla farmaceutów

Projekt zakłada rozszerzenie kompetencji farmaceutów. Zgodnie z propozycją będą oni mogli wystawiać recepty kontynuacyjne na leki dostępne wyłącznie na receptę, w tym także na wybrane leki psychotropowe. Nowe przepisy mają umożliwić pacjentom łatwiejszy dostęp do terapii kontynuowanej od dłuższego czasu. Resort zdrowia chce jednak zachować nad tym kontrolę. Dlatego recepta wystawiona przez farmaceutę będzie mogła zostać wydana jedynie w aptece, w której została wystawiona. Ma to pozwolić na ocenę zasadności dalszego leczenia oraz ograniczyć ryzyko nadużyć. W praktyce oznacza to, że pacjent, który stale przyjmuje określone leki i nie może szybko dostać się do lekarza, będzie mógł uzyskać receptę bez konieczności umawiania wizyty. Dla wielu osób może to oznaczać większy komfort i szybszy dostęp do potrzebnych preparatów.

Nowe przepisy dotyczące e-recept. Pielęgniarki i położne

Zmiany obejmą również pielęgniarki i położne posiadające odpowiednie kwalifikacje. Projekt przewiduje możliwość samodzielnego ordynowania terapii oraz wystawiania recept na część leków. Wyjątek mają stanowić preparaty zawierające substancje psychotropowe oraz odurzające. W ich przypadku nadal konieczna będzie decyzja lekarza. Ministerstwo podkreśla, że celem zmian jest odciążenie systemu ochrony zdrowia i skrócenie kolejek do specjalistów. Dzięki większym kompetencjom innych zawodów medycznych pacjenci mają szybciej uzyskiwać pomoc w prostszych przypadkach i przy kontynuacji leczenia.

Jedna e-recepta - jeden preparat

Jedną z najbardziej rewolucyjnych zmian ma być nowa zasada dotycząca e-recept. Każda recepta elektroniczna będzie mogła obejmować wyłącznie jeden preparat. Obecnie na jednej e-recepcie lekarze często umieszczają kilka leków. Po zmianach każdy z nich będzie musiał zostać wystawiony osobno. Resort zdrowia przewiduje jednak możliwość łączenia recept w specjalne pakiety, co ma ułatwić ich obsługę zarówno pacjentom, jak i aptekom. Nowe przepisy określą również maksymalny okres terapii. Lekarze będą mogli wystawiać recepty nawet na 360 dni stosowania leku. Z kolei farmaceuci, pielęgniarki i położne otrzymają możliwość wystawiania recept maksymalnie na 120 dni terapii. Zdaniem ministerstwa takie rozwiązanie ma zwiększyć przejrzystość systemu i ograniczyć przypadki wielokrotnego przepisywania tych samych preparatów bez odpowiedniej kontroli.

Obowiązkowe rozpoznanie choroby i dawkowanie leków

Projekt przewiduje także nowe obowiązki przy wystawianiu recept. Na każdej recepcie konieczne będzie wpisanie rozpoznania choroby zgodnie z klasyfikacją ICD-10 oraz dokładnego sposobu dawkowania leku. Brak tych danych ma uniemożliwić realizację recepty w aptece. To jedna z najbardziej rygorystycznych zmian przewidzianych w projekcie. Ministerstwo tłumaczy, że dzięki temu refundacja leków będzie powiązana z konkretnym rozpoznaniem medycznym. Ma to pomóc w uszczelnieniu systemu i ograniczyć sytuacje, w których pacjenci otrzymują refundowane preparaty mimo braku odpowiednich wskazań. Dla lekarzy oraz innych osób wystawiających recepty oznacza to jednak dodatkowe obowiązki administracyjne i konieczność jeszcze dokładniejszego uzupełniania dokumentacji.

Nie wszyscy pacjenci skorzystają na zmianach

Resort zdrowia przyznaje, że wprowadzenie nowych przepisów może początkowo wywołać problemy. Szczególnie dotyczy to kwestii refundacji leków. Część pacjentów może zyskać prawo do refundacji dzięki bardziej precyzyjnemu określaniu wskazań medycznych. Inni mogą jednak ją stracić, jeśli dotychczas rozpoznania były wpisywane nieprawidłowo lub zbyt ogólnie. Eksperci zwracają uwagę, że szczególnie ważne będzie prawidłowe kodowanie chorób i dokładne prowadzenie dokumentacji medycznej. Nawet drobny błąd może bowiem wpłynąć na wysokość dopłaty do leku albo całkowicie pozbawić pacjenta refundacji.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada również wdrożenie narzędzi automatycznie wyliczających poziom odpłatności za leki oraz ilość preparatu możliwego do wydania pacjentowi. Nowe rozwiązanie ma działać na platformie gabinet.gov.pl i być dostępne dla wszystkich osób uprawnionych do wystawiania recept - lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych. Według zapowiedzi system będzie półautomatyczny i ma ograniczyć liczbę błędów pojawiających się przy wystawianiu recept. Dzięki temu pacjenci mają rzadziej spotykać się z sytuacją, w której apteka odmawia realizacji recepty z powodu pomyłki formalnej.

Na razie projekt znajduje się na etapie prekonsultacji, dlatego ostateczny kształt przepisów może jeszcze ulec zmianie. Już teraz jednak widać, że planowana reforma będzie jedną z największych zmian w systemie recept od czasu wprowadzenia e-recept w Polsce. Najbliższe miesiące pokażą, czy projekt zostanie przyjęty w obecnym kształcie i kiedy nowe zasady mogłyby zacząć obowiązywać.