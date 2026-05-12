Profilaktyka onkologiczna w Polsce. Nowy raport pokazuje, dlaczego Polacy unikają badań

Wnioski płynące z raportu są alarmujące. Znaczna część społeczeństwa nie wykonuje badań onkologicznych mimo świadomości zagrożeń związanych z nowotworami. Problem szczególnie dotyczy młodych dorosłych oraz mężczyzn, którzy znacznie rzadziej korzystają z profilaktyki. Eksperci ostrzegają, że brak regularnych badań może prowadzić do wykrywania chorób dopiero w zaawansowanym stadium, kiedy leczenie staje się trudniejsze i mniej skuteczne.

Polacy są podzieleni w podejściu do badań onkologicznych

Raport pokazuje, że tylko niewielka grupa Polaków regularnie planuje i wykonuje badania profilaktyczne. Zaledwie co piąta osoba deklaruje, że świadomie dba o profilaktykę i traktuje ją jako element codziennej troski o zdrowie. Pozostała część społeczeństwa ma znacznie bardziej bierne podejście. Wielu pacjentów odkłada badania na później, tłumacząc to brakiem czasu, kosztami albo obawą przed diagnozą. Inni wykonują je wyłącznie wtedy, gdy lekarz wyraźnie zaleci konkretną kontrolę. Szczególnie niepokojące są dane pokazujące, że duża grupa Polaków nigdy nie wykonywała żadnych badań onkologicznych. To oznacza, że wiele osób funkcjonuje bez podstawowej kontroli zdrowia, mimo rosnącej liczby zachorowań na nowotwory. Eksperci podkreślają, że problem nie wynika wyłącznie z niewiedzy. Coraz częściej pacjenci zdają sobie sprawę z zagrożeń, ale mimo to nie podejmują działań profilaktycznych.

Profilaktyka onkologiczna w Polsce

Autorzy raportu wyróżnili cztery główne grupy pacjentów różniących się podejściem do badań onkologicznych:

Osoby unikające badań profilaktycznych. Największą grupę stanowią osoby całkowicie unikające profilaktyki. To pacjenci, którzy nigdy nie wykonywali badań onkologicznych i często wychodzą z założenia, że problem ich nie dotyczy. W tej grupie dominują młodzi dorośli, mieszkańcy mniejszych miejscowości oraz osoby z niższym wykształceniem. Często kierują się przekonaniem, że skoro nie mają objawów, to są zdrowi. Eksperci zwracają jednak uwagę, że wiele nowotworów przez długi czas rozwija się bezobjawowo. Brak dolegliwości nie oznacza więc braku choroby.

Odkładanie badań „na później”. Drugą dużą grupę stanowią osoby świadome znaczenia profilaktyki, które mimo to regularnie przekładają badania. Najczęstsze powody to: brak czasu, koszty badań, trudności z zapisaniem się do specjalisty, lęk przed diagnozą, odkładanie decyzji zdrowotnych. To właśnie strach przed wykryciem choroby okazuje się jedną z najważniejszych psychologicznych barier. Wielu pacjentów unika badań, ponieważ obawia się usłyszeć niepokojącą diagnozę.

Pacjenci zależni od lekarza. Kolejną grupę tworzą osoby, które wykonują badania wyłącznie po wyraźnym zaleceniu lekarza. Bez takiej rekomendacji nie podejmują samodzielnych działań profilaktycznych. To podejście częściej występuje wśród osób starszych. Dla wielu pacjentów autorytet lekarza jest kluczowym impulsem do wykonania badań. Eksperci podkreślają, że rola lekarzy rodzinnych i specjalistów w promowaniu profilaktyki jest ogromna. Pacjent znacznie częściej wykonuje badanie, jeśli otrzyma konkretną informację oraz jasno określony plan działania.

Osoby regularnie dbające o profilaktykę. Najmniejszą grupę stanowią osoby, które regularnie wykonują badania i traktują profilaktykę jako stały element dbania o zdrowie. W tej grupie częściej znajdują się kobiety oraz osoby starsze. Pacjenci ci zwykle: regularnie odwiedzają lekarzy, wykonują badania kontrolne, interesują się profilaktyką, szybciej reagują na niepokojące objawy. To właśnie ten model postępowania eksperci uznają za najbardziej skuteczny w walce z nowotworami.

Młodzi Polacy nie wykonują badań profilaktycznych

Szczególnie niepokojące są dane dotyczące młodych dorosłych. W grupie osób między 18. a 24. rokiem życia niemal połowa deklaruje, że nigdy nie wykonywała badań onkologicznych. Eksperci podkreślają, że młodzi ludzie często nie czują potrzeby profilaktyki. Choroby nowotworowe kojarzą głównie ze starszym wiekiem, dlatego temat badań odkładają na przyszłość. Problemem okazuje się również brak wiedzy. Wielu młodych Polaków nie wie: jakie badania profilaktyczne należy wykonywać, kiedy warto rozpocząć regularną kontrolę, jakie objawy powinny budzić niepokój, gdzie zgłosić się na badania. Zdaniem specjalistów konieczna jest lepsza edukacja zdrowotna oraz uproszczenie dostępu do profilaktyki już od młodego wieku.

Mężczyźni badają się znacznie rzadziej

Raport pokazuje także wyraźną różnicę między kobietami a mężczyznami. Kobiety znacznie częściej korzystają z profilaktyki i regularnie wykonują badania kontrolne. Mężczyźni natomiast częściej unikają wizyt u lekarza i zgłaszają się dopiero wtedy, gdy pojawiają się wyraźne objawy choroby. Eksperci zauważają, że wielu mężczyzn: bagatelizuje pierwsze symptomy, odkłada wizytę u specjalisty, unika rozmów o zdrowiu, nie zna podstawowych badań profilaktycznych. To szczególnie niebezpieczne w przypadku nowotworów rozwijających się przez długi czas bezobjawowo. W efekcie wielu pacjentów trafia do lekarza dopiero w zaawansowanym stadium choroby. Specjaliści od lat podkreślają, że wczesne wykrycie nowotworu znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie i powrót do zdrowia. Wiele chorób onkologicznych rozwija się powoli i przez długi czas nie daje żadnych objawów. Regularne badania pozwalają wykryć zmiany jeszcze zanim pojawią się pierwsze symptomy.

Wyniki raportu pokazują, że poprawa profilaktyki onkologicznej w Polsce wymaga zarówno zmian systemowych, jak i edukacyjnych. Eksperci podkreślają również, że pacjent powinien otrzymywać jasne informacje i konkretne wskazówki dotyczące badań, które warto wykonywać w określonym wieku. Obecne dane pokazują wyraźnie, że profilaktyka onkologiczna w Polsce nadal nie jest traktowana jako naturalny element dbania o zdrowie. Bez zmiany podejścia wielu pacjentów nadal będzie trafiało do lekarza zbyt późno, kiedy możliwości leczenia będą już znacznie ograniczone.