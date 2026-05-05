Dziennik Gazeta Prawana logo

NFZ przygotowuje się do wprowadzenia limitów na operacje zaćmy. Co to oznacza dla pacjentów w Polsce

Ewa Kranz
Ewa KranzAutorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
wczoraj, 20:23
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
lekarz, komputer, badanie, dokumenty
NFZ przygotowuje się do wprowadzenia limitów na operacje zaćmy. Co to oznacza dla pacjentów w Polsce/Shutterstock
Narodowy Fundusz Zdrowia planuje zmiany w finansowaniu operacji zaćmy, które mogą wpłynąć na dostępność leczenia dla tysięcy Polaków. Zabiegi nie znikną z publicznego systemu, jednak szpitale nie będą już otrzymywać pełnej zapłaty za operacje wykonywane ponad ustalone limity. To może przełożyć się na dłuższe kolejki i większe problemy finansowe placówek medycznych.

Zmiany w finansowaniu operacji zaćmy

Zmiany przygotowywane przez NFZ zakładają odejście od dotychczasowego modelu pełnego finansowania operacji wykonywanych ponad ustalony limit kontraktowy. Do tej pory szpitale mogły liczyć na 100-procentowy zwrot kosztów za nadwykonania, co pozwalało im elastycznie reagować na rosnące potrzeby pacjentów. Po wprowadzeniu nowych przepisów sytuacja ma się zmienić. Zabiegi nadal będą opłacane, jednak nie w całości, a dodatkowo ich rozliczenie będzie następować dopiero pod koniec roku. To oznacza dla placówek konieczność dłuższego oczekiwania na pieniądze oraz większe ryzyko finansowe. W praktyce może to sprawić, że wykonywanie większej liczby operacji przestanie być dla wielu szpitali opłacalne. W efekcie część z nich może zdecydować się na ograniczenie liczby zabiegów realizowanych ponad kontrakt.

Dlaczego NFZ zmienia zasady

Według przedstawicieli NFZ obecny system rozliczeń utrudnia zarządzanie finansami. Problem dotyczy m.in. opóźnionych danych o świadczeniach ponad limit oraz rosnących kosztów leczenia. Na sytuację wpływają także: rosnące wydatki na ochronę zdrowia, ustawowe podwyżki wynagrodzeń, coraz droższe technologie medyczne. Szacuje się, że luka finansowa NFZ w 2026 roku może wynosić nawet kilkanaście miliardów złotych, mimo planowanych oszczędności. Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że skutki wprowadzanych zmian będą na bieżąco analizowane. W przypadku negatywnego wpływu na dostępność świadczeń możliwe mają być szybkie korekty. Ewaluacja nowych zasad ma odbywać się regularnie, nawet co kwartał. Fundusz podkreśla, że celem zmian nie jest ograniczenie dostępu do leczenia, lecz lepsze zarządzanie dostępnymi środkami.

Czy wydłużą się kolejki do operacji zaćmy

Operacja zaćmy to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów w Polsce. Dotyczy głównie osób starszych i w wielu przypadkach jest kluczowa dla poprawy jakości życia oraz samodzielności pacjentów. Jeśli szpitale ograniczą liczbę zabiegów ponad limit, czas oczekiwania na operację zaćmy może się wydłużyć. W przeszłości część Polaków decydowała się na leczenie za granicą - głównie w Czechach - ze względu na krótsze kolejki. Choć obecne zmiany nie likwidują finansowania zabiegów, mogą sprawić, że temat wyjazdów znów powróci.

Placówki medyczne już teraz sygnalizują, że nowe zasady mogą pogłębić ich problemy finansowe. Brak pełnego finansowania nadwykonań oraz opóźnione rozliczenia oznaczają większe obciążenie budżetów szpitali. W najbliższych miesiącach okaże się, czy szpitale zdecydują się ograniczyć liczbę operacji ponad limit oraz czy zmiany rzeczywiście przyniosą zakładane oszczędności bez pogorszenia dostępu do leczenia.

Dla pacjentów kluczowe pozostaje jedno pytanie: czy nowe zasady rzeczywiście pozwolą ustabilizować system, czy raczej wydłużą kolejki do operacji zaćmy w Polsce.

Zobacz również
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: operacjaNFZzaćmazasady
Ewa Kranz
Ewa Kranz
Autorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNFZ przygotowuje się do wprowadzenia limitów na operacje zaćmy. Co to oznacza dla pacjentów w Polsce »
Zobacz
|
Ewa Florczak
Straciła głowę dla studenta. O tym romansie było głośno
Lexus NX 450h+
To najczęściej kupowany SUV Lexusa. Spala 5,7 l/100 km, a 309 KM robi robotę
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to czeski pocisk. Jest oszczędna, szybka i wygodna. Ile kosztuje?
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
imię PRL
To imię biło rekordy popularności w PRL. Powstało przez literówkę
Nowa Skoda Fabia 130 Sport wnętrze kierownica zegary
Oto nowa Skoda za 73 150 zł. Jest oszczędna i wygodna
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj