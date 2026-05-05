NFZ przygotowuje się do wprowadzenia limitów na operacje zaćmy. Co to oznacza dla pacjentów w Polsce

Zmiany w finansowaniu operacji zaćmy

Zmiany przygotowywane przez NFZ zakładają odejście od dotychczasowego modelu pełnego finansowania operacji wykonywanych ponad ustalony limit kontraktowy. Do tej pory szpitale mogły liczyć na 100-procentowy zwrot kosztów za nadwykonania, co pozwalało im elastycznie reagować na rosnące potrzeby pacjentów. Po wprowadzeniu nowych przepisów sytuacja ma się zmienić. Zabiegi nadal będą opłacane, jednak nie w całości, a dodatkowo ich rozliczenie będzie następować dopiero pod koniec roku. To oznacza dla placówek konieczność dłuższego oczekiwania na pieniądze oraz większe ryzyko finansowe. W praktyce może to sprawić, że wykonywanie większej liczby operacji przestanie być dla wielu szpitali opłacalne. W efekcie część z nich może zdecydować się na ograniczenie liczby zabiegów realizowanych ponad kontrakt.

Dlaczego NFZ zmienia zasady

Według przedstawicieli NFZ obecny system rozliczeń utrudnia zarządzanie finansami. Problem dotyczy m.in. opóźnionych danych o świadczeniach ponad limit oraz rosnących kosztów leczenia. Na sytuację wpływają także: rosnące wydatki na ochronę zdrowia, ustawowe podwyżki wynagrodzeń, coraz droższe technologie medyczne. Szacuje się, że luka finansowa NFZ w 2026 roku może wynosić nawet kilkanaście miliardów złotych, mimo planowanych oszczędności. Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że skutki wprowadzanych zmian będą na bieżąco analizowane. W przypadku negatywnego wpływu na dostępność świadczeń możliwe mają być szybkie korekty. Ewaluacja nowych zasad ma odbywać się regularnie, nawet co kwartał. Fundusz podkreśla, że celem zmian nie jest ograniczenie dostępu do leczenia, lecz lepsze zarządzanie dostępnymi środkami.

Czy wydłużą się kolejki do operacji zaćmy

Operacja zaćmy to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów w Polsce. Dotyczy głównie osób starszych i w wielu przypadkach jest kluczowa dla poprawy jakości życia oraz samodzielności pacjentów. Jeśli szpitale ograniczą liczbę zabiegów ponad limit, czas oczekiwania na operację zaćmy może się wydłużyć. W przeszłości część Polaków decydowała się na leczenie za granicą - głównie w Czechach - ze względu na krótsze kolejki. Choć obecne zmiany nie likwidują finansowania zabiegów, mogą sprawić, że temat wyjazdów znów powróci.

Placówki medyczne już teraz sygnalizują, że nowe zasady mogą pogłębić ich problemy finansowe. Brak pełnego finansowania nadwykonań oraz opóźnione rozliczenia oznaczają większe obciążenie budżetów szpitali. W najbliższych miesiącach okaże się, czy szpitale zdecydują się ograniczyć liczbę operacji ponad limit oraz czy zmiany rzeczywiście przyniosą zakładane oszczędności bez pogorszenia dostępu do leczenia.

Dla pacjentów kluczowe pozostaje jedno pytanie: czy nowe zasady rzeczywiście pozwolą ustabilizować system, czy raczej wydłużą kolejki do operacji zaćmy w Polsce.