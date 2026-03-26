Dziennik Gazeta Prawana logo

Zimno groźniejsze niż upał? Nowe badania o wpływie temperatury na zdrowie serca

Patryk Rozmus
26 marca 2026, 08:11
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Ekstremalne temperatury od dawna budzą niepokój lekarzy, jednak najnowsze badania wskazują, że to właśnie zimno może stanowić większe zagrożenie dla układu sercowo-naczyniowego niż wysokie temperatury.

Zimne miesiące – więcej zawałów i udarów

Po jednej z najzimniejszych zim ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych naukowcy przeanalizowali zależność między temperaturą a liczbą zgonów sercowo-naczyniowych. Wyniki są jednoznaczne – w miesiącach chłodniejszych znacząco rośnie liczba zgonów spowodowanych: zawałem serca, udarem mózgu, chorobą wieńcową.

Optymalna temperatura, przy której odnotowano najniższą śmiertelność, wynosi około 23°C. Zarówno spadki, jak i wzrosty temperatury poza ten poziom zwiększają ryzyko zgonu – jednak wpływ zimna jest wyraźnie silniejszy.

40 tysięcy zgonów rocznie z powodu zimna

Badanie obejmujące 819 lokalizacji i około 80% populacji USA powyżej 25. roku życia wykazało, że zimno odpowiada za ok. 40 000 dodatkowych zgonów rocznie (6,3%), w ciągu 20 lat daje to aż 800 000 zgonów, dla porównania – upały powodują ok. 2 000 zgonów rocznie (0,33%). Oznacza to, że wpływ niskich temperatur na zdrowie serca jest wielokrotnie większy niż wpływ wysokich temperatur.

Dlaczego zimno szkodzi sercu?

Ekspozycja na niską temperaturę wywołuje w organizmie szereg reakcji, które mogą prowadzić do poważnych powikłań:

  • zwężenie naczyń krwionośnych,
  • wzrost ciśnienia tętniczego,
  • nasilenie stanów zapalnych,
  • większe obciążenie serca.

W efekcie rośnie ryzyko incydentów takich jak zawał czy udar.

Kto jest najbardziej narażony?

Szczególnie zagrożone są osoby: w podeszłym wieku, z chorobami przewlekłymi (np. cukrzycą, niewydolnością serca, chorobami nerek), z już istniejącymi schorzeniami układu krążenia.

Eksperci podkreślają, że wraz ze wzrostem liczby chorób przewlekłych, liczba osób wrażliwych na ekstremalne temperatury będzie rosnąć.

Zmiana klimatu to nie tylko upały

Choć w debacie publicznej najczęściej mówi się o skutkach fal upałów, badacze zwracają uwagę, że: zmiana klimatu obejmuje również ekstremalne spadki temperatur. Dlatego strategie zdrowia publicznego powinny uwzględniać zarówno działania chroniące przed upałem, jak i środki zapobiegające skutkom zimna.

Wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia

Wyniki badania mają istotne znaczenie dla organizacji opieki zdrowotnej. W okresach zimna można spodziewać się większej liczby wezwań pogotowia, wzrostu hospitalizacji oraz wyższej śmiertelności w szpitalach. Systemy medyczne powinny być przygotowane na zwiększony napływ pacjentów w czasie fal chłodu.

Zimno to niedoceniany, ale bardzo istotny czynnik ryzyka chorób serca. Skala jego wpływu może być znacznie większa niż dotychczas zakładano. W obliczu zmian klimatycznych i starzejącego się społeczeństwa temat ten będzie zyskiwał na znaczeniu – zarówno dla lekarzy, jak i dla systemów ochrony zdrowia.

Źródło: American College of Cardiology

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: zimno, choroby serca, choroby układu krążenia, niskie temperatury
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj