Zimno groźniejsze niż upał? Nowe badania o wpływie temperatury na zdrowie serca

Zimne miesiące – więcej zawałów i udarów

Po jednej z najzimniejszych zim ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych naukowcy przeanalizowali zależność między temperaturą a liczbą zgonów sercowo-naczyniowych. Wyniki są jednoznaczne – w miesiącach chłodniejszych znacząco rośnie liczba zgonów spowodowanych: zawałem serca, udarem mózgu, chorobą wieńcową.

Optymalna temperatura, przy której odnotowano najniższą śmiertelność, wynosi około 23°C. Zarówno spadki, jak i wzrosty temperatury poza ten poziom zwiększają ryzyko zgonu – jednak wpływ zimna jest wyraźnie silniejszy.

40 tysięcy zgonów rocznie z powodu zimna

Badanie obejmujące 819 lokalizacji i około 80% populacji USA powyżej 25. roku życia wykazało, że zimno odpowiada za ok. 40 000 dodatkowych zgonów rocznie (6,3%), w ciągu 20 lat daje to aż 800 000 zgonów, dla porównania – upały powodują ok. 2 000 zgonów rocznie (0,33%). Oznacza to, że wpływ niskich temperatur na zdrowie serca jest wielokrotnie większy niż wpływ wysokich temperatur.

Dlaczego zimno szkodzi sercu?

Ekspozycja na niską temperaturę wywołuje w organizmie szereg reakcji, które mogą prowadzić do poważnych powikłań:

zwężenie naczyń krwionośnych,

wzrost ciśnienia tętniczego,

nasilenie stanów zapalnych,

większe obciążenie serca.

W efekcie rośnie ryzyko incydentów takich jak zawał czy udar.

Kto jest najbardziej narażony?

Szczególnie zagrożone są osoby: w podeszłym wieku, z chorobami przewlekłymi (np. cukrzycą, niewydolnością serca, chorobami nerek), z już istniejącymi schorzeniami układu krążenia.

Eksperci podkreślają, że wraz ze wzrostem liczby chorób przewlekłych, liczba osób wrażliwych na ekstremalne temperatury będzie rosnąć.

Zmiana klimatu to nie tylko upały

Choć w debacie publicznej najczęściej mówi się o skutkach fal upałów, badacze zwracają uwagę, że: zmiana klimatu obejmuje również ekstremalne spadki temperatur. Dlatego strategie zdrowia publicznego powinny uwzględniać zarówno działania chroniące przed upałem, jak i środki zapobiegające skutkom zimna.

Wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia

Wyniki badania mają istotne znaczenie dla organizacji opieki zdrowotnej. W okresach zimna można spodziewać się większej liczby wezwań pogotowia, wzrostu hospitalizacji oraz wyższej śmiertelności w szpitalach. Systemy medyczne powinny być przygotowane na zwiększony napływ pacjentów w czasie fal chłodu.

Zimno to niedoceniany, ale bardzo istotny czynnik ryzyka chorób serca. Skala jego wpływu może być znacznie większa niż dotychczas zakładano. W obliczu zmian klimatycznych i starzejącego się społeczeństwa temat ten będzie zyskiwał na znaczeniu – zarówno dla lekarzy, jak i dla systemów ochrony zdrowia.

Źródło: American College of Cardiology