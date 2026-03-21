Przedwczesna menopauza a zdrowie serca – rosnące ryzyko, które można ograniczyć

Patryk Rozmus
21 marca 2026, 08:01
Przedwczesna menopauza a zdrowie serca – rosnące ryzyko, które można ograniczyć/ShutterStock
Przedwczesna menopauza, czyli wystąpienie ostatniej miesiączki przed 40. rokiem życia, może istotnie wpływać na zdrowie serca kobiet. Najnowsze badania wskazują, że wiąże się ona z nawet o 40% wyższym ryzykiem rozwoju choroby wieńcowej w ciągu życia. Wnioski te pochodzą z dużej analizy przeprowadzonej przez Northwestern Medicine i opublikowanej w JAMA Cardiology.

Czym jest przedwczesna menopauza?

Menopauza to moment, w którym przez 12 kolejnych miesięcy nie występuje miesiączka. Średni wiek jej wystąpienia wynosi około 51 lat.

Wczesna menopauza: między 40. a 45. rokiem życia

Przedwczesna menopauza: przed 40. rokiem życia

Choć jest to zjawisko stosunkowo rzadkie, jego konsekwencje zdrowotne mogą być poważne i długofalowe.

Jak menopauza wpływa na serce?

Spadek poziomu estrogenów w okresie menopauzy wywołuje szereg zmian w organizmie, które negatywnie oddziałują na układ sercowo-naczyniowy. Należą do nich:

  • wzrost poziomu cholesterolu,
  • podwyższenie ciśnienia tętniczego,
  • zwiększone odkładanie tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha,
  • spadek masy mięśniowej,
  • zaburzenia gospodarki cukrowej,
  • sztywnienie naczyń krwionośnych.

Jak podkreśla Priya Freaney z Northwestern University Feinberg School of Medicine, zmiany te zachodzą stosunkowo szybko i w sposób skumulowany zwiększają ryzyko chorób serca.

Wyniki badań: co wiemy?

Analiza objęła ponad 10 000 kobiet obserwowanych przez kilkadziesiąt lat w ramach renomowanych projektów badawczych, takich jak Framingham Heart Study czy Women’s Health Initiative.

Najważniejsze wnioski:

  1. kobiety z przedwczesną menopauzą mają ok. 40% wyższe ryzyko choroby wieńcowej,
  2. ryzyko to utrzymuje się nawet po uwzględnieniu czynników takich jak palenie, otyłość, nadciśnienie czy cukrzyca,
  3. przedwczesna menopauza występuje trzykrotnie częściej u czarnych kobiet niż u białych.

Różnice te najprawdopodobniej wynikają z kombinacji czynników środowiskowych, zdrowotnych i społecznych, a nie wyłącznie z uwarunkowań biologicznych.

Przyczyny przedwczesnej menopauzy

Dokładne przyczyny nie są do końca poznane. Eksperci wskazują na wieloczynnikowy charakter zjawiska. Możliwe czynniki obejmują:

  • predyspozycje genetyczne,
  • czynniki środowiskowe,
  • styl życia (np. palenie tytoniu),
  • otyłość,
  • wczesny wiek pierwszej miesiączki,
  • przewlekły stres.

Nie jest również jasne, czy sama menopauza przyspiesza rozwój chorób serca, czy też obie te sytuacje mają wspólne podłoże.

Znaczenie dla profilaktyki

Eksperci podkreślają, że przedwczesna menopauza powinna być traktowana jako ważny sygnał ostrzegawczy. Kobiety, które jej doświadczyły, powinny: regularnie kontrolować ciśnienie i poziom cholesterolu, dbać o prawidłową masę ciała, prowadzić aktywny tryb życia, unikać palenia tytoniu, pozostawać pod stałą opieką lekarską.

„Większości chorób serca można zapobiec, ale kluczowe jest wczesne rozpoznanie ryzyka” — podkreśla Freaney.

Rola lekarzy

Wyniki badania wskazują na potrzebę zmiany podejścia w praktyce klinicznej. Menopauza nie powinna być postrzegana wyłącznie jako zagadnienie ginekologiczne. Lekarze różnych specjalności, szczególnie kardiolodzy, powinni rutynowo pytać pacjentki o wiek wystąpienia menopauzy i uwzględniać ten czynnik w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego.

Przedwczesna menopauza to nie tylko zmiana hormonalna, ale również istotny czynnik ryzyka chorób serca. Wczesna identyfikacja zagrożenia oraz odpowiednia profilaktyka mogą znacząco zmniejszyć ryzyko poważnych powikłań w przyszłości.

Źródło: Northwestern University

