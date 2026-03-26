Dziennik Gazeta Prawana logo

Nowy trop w leczeniu glejaka wielopostaciowego: rola metabolizmu fruktozy

Patryk Rozmus
26 marca 2026, 06:12
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Najnowsze badania naukowców z Northwestern Medicine wskazują na nieoczekiwany mechanizm, który może odgrywać kluczową rolę w rozwoju jednego z najgroźniejszych nowotworów mózgu – glejaka wielopostaciowego. Odkrycie to otwiera drogę do opracowania nowych strategii terapeutycznych, szczególnie w obszarze immunoterapii.

Glejak – wyzwanie współczesnej onkologii

Glejak wielopostaciowy to najczęstszy i najbardziej agresywny pierwotny nowotwór mózgu u dorosłych. Pomimo postępu medycyny, rokowanie pozostaje bardzo niekorzystne – pięcioletnie przeżycie wynosi mniej niż 7%. Jednym z powodów oporności na leczenie jest złożone mikrośrodowisko guza, które skutecznie hamuje działanie układu odpornościowego.

Mikroglej i fruktoza – nieoczekiwane połączenie

Badacze odkryli, że kluczową rolę w tym procesie odgrywają komórki mikrogleju – wyspecjalizowane komórki odpornościowe obecne w mózgu. W warunkach fizjologicznych chronią one układ nerwowy, jednak w przypadku glejaka mogą wspierać rozwój nowotworu.

Jak wykazano, mikroglej wykorzystuje fruktozę jako źródło energii dzięki obecności specyficznego transportera – GLUT5. Co istotne, jest to jedyna populacja komórek odpornościowych w obrębie guza zdolna do metabolizowania tego cukru.

Metabolizm fruktozy w mikrogleju prowadzi do tłumienia odpowiedzi immunologicznej, co sprzyja wzrostowi guza i jego „ucieczce” przed układem odpornościowym.

Przełomowe wyniki badań

W modelach zwierzęcych usunięcie transportera fruktozy (GLUT5) przyniosło spektakularne efekty – guzy przestawały rosnąć. Dodatkowo zaobserwowano:

  • silniejszą odpowiedź immunologiczną,
  • lepsze rozpoznawanie komórek nowotworowych,
  • zwiększoną produkcję cytokin prozapalnych,
  • intensywne namnażanie limfocytów T CD8+, odpowiedzialnych za niszczenie komórek nowotworowych.

Badanie wykazało również, że aktywacja układu odpornościowego nie jest wynikiem działania jednego typu komórek, lecz złożonej interakcji między różnymi jego elementami.

Nowy cel terapeutyczny

Odkrycia sugerują, że blokowanie metabolizmu fruktozy w mikrogleju może stanowić skuteczną strategię wspomagającą leczenie glejaka, szczególnie w połączeniu z immunoterapią. To szczególnie istotne, ponieważ standardowe metody leczenia tego nowotworu pozostają praktycznie niezmienione od dwóch dekad.

Fruktoza – różne oblicza w organizmie

Interesującym aspektem badania jest odmienna rola fruktozy w mózgu w porównaniu z innymi narządami. W większości przypadków jej nadmiar wiąże się z nasileniem procesów zapalnych i chorób, takich jak rak jelita grubego czy neuropatia cukrzycowa. W mózgu jednak fruktoza wydaje się działać odwrotnie – tłumi reakcję zapalną, co paradoksalnie sprzyja rozwojowi nowotworu.

Perspektywy na przyszłość

Zespół badawczy planuje dalsze prace nad opracowaniem inhibitorów transportu fruktozy, które mogłyby zostać wykorzystane w terapii glejaka. Kolejnym krokiem będą badania przedkliniczne, łączące nowe podejście z istniejącymi metodami leczenia.

Odkrycie roli metabolizmu fruktozy w mikrogleju stanowi istotny krok w zrozumieniu mechanizmów immunosupresji w glejaku wielopostaciowym. Może ono w przyszłości przyczynić się do opracowania skuteczniejszych terapii i poprawy rokowania pacjentów z tym wyjątkowo trudnym do leczenia nowotworem.

Źródło: Northwestern University

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: glejakfruktozaglejak wielopostaciowy
Patryk Rozmus
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowy trop w leczeniu glejaka wielopostaciowego: rola metabolizmu fruktozy »
Zobacz
kawa z mlekiem, kawa
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj