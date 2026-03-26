Nowy trop w leczeniu glejaka wielopostaciowego: rola metabolizmu fruktozy

Glejak – wyzwanie współczesnej onkologii

Glejak wielopostaciowy to najczęstszy i najbardziej agresywny pierwotny nowotwór mózgu u dorosłych. Pomimo postępu medycyny, rokowanie pozostaje bardzo niekorzystne – pięcioletnie przeżycie wynosi mniej niż 7%. Jednym z powodów oporności na leczenie jest złożone mikrośrodowisko guza, które skutecznie hamuje działanie układu odpornościowego.

Mikroglej i fruktoza – nieoczekiwane połączenie

Badacze odkryli, że kluczową rolę w tym procesie odgrywają komórki mikrogleju – wyspecjalizowane komórki odpornościowe obecne w mózgu. W warunkach fizjologicznych chronią one układ nerwowy, jednak w przypadku glejaka mogą wspierać rozwój nowotworu.

Jak wykazano, mikroglej wykorzystuje fruktozę jako źródło energii dzięki obecności specyficznego transportera – GLUT5. Co istotne, jest to jedyna populacja komórek odpornościowych w obrębie guza zdolna do metabolizowania tego cukru.

Metabolizm fruktozy w mikrogleju prowadzi do tłumienia odpowiedzi immunologicznej, co sprzyja wzrostowi guza i jego „ucieczce” przed układem odpornościowym.

Przełomowe wyniki badań

W modelach zwierzęcych usunięcie transportera fruktozy (GLUT5) przyniosło spektakularne efekty – guzy przestawały rosnąć. Dodatkowo zaobserwowano:

silniejszą odpowiedź immunologiczną,

lepsze rozpoznawanie komórek nowotworowych,

zwiększoną produkcję cytokin prozapalnych,

intensywne namnażanie limfocytów T CD8+, odpowiedzialnych za niszczenie komórek nowotworowych.

Badanie wykazało również, że aktywacja układu odpornościowego nie jest wynikiem działania jednego typu komórek, lecz złożonej interakcji między różnymi jego elementami.

Nowy cel terapeutyczny

Odkrycia sugerują, że blokowanie metabolizmu fruktozy w mikrogleju może stanowić skuteczną strategię wspomagającą leczenie glejaka, szczególnie w połączeniu z immunoterapią. To szczególnie istotne, ponieważ standardowe metody leczenia tego nowotworu pozostają praktycznie niezmienione od dwóch dekad.

Fruktoza – różne oblicza w organizmie

Interesującym aspektem badania jest odmienna rola fruktozy w mózgu w porównaniu z innymi narządami. W większości przypadków jej nadmiar wiąże się z nasileniem procesów zapalnych i chorób, takich jak rak jelita grubego czy neuropatia cukrzycowa. W mózgu jednak fruktoza wydaje się działać odwrotnie – tłumi reakcję zapalną, co paradoksalnie sprzyja rozwojowi nowotworu.

Perspektywy na przyszłość

Zespół badawczy planuje dalsze prace nad opracowaniem inhibitorów transportu fruktozy, które mogłyby zostać wykorzystane w terapii glejaka. Kolejnym krokiem będą badania przedkliniczne, łączące nowe podejście z istniejącymi metodami leczenia.

Odkrycie roli metabolizmu fruktozy w mikrogleju stanowi istotny krok w zrozumieniu mechanizmów immunosupresji w glejaku wielopostaciowym. Może ono w przyszłości przyczynić się do opracowania skuteczniejszych terapii i poprawy rokowania pacjentów z tym wyjątkowo trudnym do leczenia nowotworem.

Źródło: Northwestern University