Środowisko farmaceutów, które od dawna walczy o prawo do, wskazuje, że to, jak w praktyce mogłyby wszystko wyglądać, zależy od szczegółowych regulacji. Ich zdaniem opcja minimum jest taka, że to lekarz kwalifikuje pacjenta do szczepienia i wystawia mu receptę. Na jej podstawie wydawana jest szczepionka i wykonuje się zastrzyk w aptece. Drugie rozwiązanie to kwalifikacja do szczepienia przez farmaceutę. Najbardziej oczekiwane jest jednak danie farmaceutom prawa do wystawiania recept (obecnie mogą to zrobić tylko dla siebie albo dla rodziny).