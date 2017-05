Fakt, czarna końcówka może wyglądać nieapetycznie. Podobnie jak skórka z czarnymi plamami. Ale nie znaczy to, że taki banan jest niejadalny. Wręcz przeciwnie – te cechy świadczą o dojrzałości banana, a to akurat w przypadku tego owocu jest na plus. Dojrzały, czyli brązowy, banan zawiera substancje, które zwalczają komórki rakowe i poprawiają odporność.

Dlaczego więc obcina się brązową końcówkę banana? Najczęściej mówi się, że jest ona toksyczna. Albo że rozwijają się w niej tropikalne pająki lub robaki. Powtarza się też, że tam znajdują się cysty ogoniastka jelitowego, który wywołuje chorobę pasożytniczą – lambliozę. Tymczasem czarna końcówka nie jest ani trująca ani szkodliwa. Bywa jedynie niesmaczna, bo to „najstarsza” część banana.

Jeśli obawiamy się choroby pasożytniczej, wystarczy starannie myć banana tak jak każdy inny owoc, zanim zdejmiemy z niego skórkę.

Banany obfitują w potas, który jest szczególnie potrzeby osobom zmagającym się z nadciśnieniem. Zawierają sporo witaminy z grupy B i C.