O swoją cerę dbamy każdego dnia, dostosowując pielęgnację do swojego wieku. Wmasowujemy i wklepujemy dobroczynne kremy, wykonujemy peelingi i nakładamy maseczki, regularnie odwiedzamy kosmetyczkę, a wszystko po to, aby jak najdłużej cieszyć się młodą i zadbaną skórą. Podobnie powinniśmy dbać o swoje stopy. Ich pielęgnacja, jeśli będzie prawidłowa, zajmie niewiele czasu, a przyniesie wiele korzyści.

Jak zmieniają się stopy wraz z wiekiem?

- Z wiekiem skóra zaczyna tracić ważne białko – kolagen. To również dotyczy stóp. Warto również wiedzieć, że w stopach w ogóle nie ma gruczołów łojowych, więc skóra nie może naturalnie się natłuszczać. Staje się podatna na przesuszania i powstawanie pęknięć. Jest w nich za to dużo gruczołów potowych – aż 250 000! Przyśpieszają one macerację naskórka. Poza tym zmieniają się paznokcie: stają się twardsze, grubsze, często są przesuszone. Dlatego też pielęgnacja stóp powinna znacznie się różnić od pielęgnacji innych części ciała i uwzględniać pojawiające się wraz z wiekiem zmiany – wyjaśnia Sylwia Śląskiewicz, podolog z FootMedica.

Wiek 20+

W tym wieku skóra stóp powinna być elastyczna i sprężysta z odpowiednią ilością amortyzującej tkanki tłuszczowej. - Częstym problemem u osób młodych jest nadmierna potliwość. Może być uwarunkowana genetycznie lub wywołana wtórnie, m.in. zaburzeniami hormonalnymi, chorobami układu pokarmowego, stresem, złą pielęgnacją, bodźcami termicznymi, otyłością, a także intensywną aktywnością fizyczną, której podejmują się osoby w tym wieku – mówi podolog.

Jak pielęgnować stopy?

• Pamiętaj o odpowiedniej higienie i dokładnym osuszaniu stóp z uwzględnieniem przestrzeni między palcami.

• Pozwól stopom oddychać! Dobieraj skarpetki i obuwie z oddychających, naturalnych materiałów.

• Pamiętaj o dezynfekcji stóp preparatami przeciwbakteryjnymi np. w formie spray’u, po basenie czy po treningu w klubie fitness. W ten sposób ochronisz stopy przed infekcjami oraz nieprzyjemnym zapachem.

• Aplikuj preparaty pielęgnacyjne zawierające składniki ograniczające wydzielanie potu – sole glinu oraz antybakteryjne odświeżające np. lawenda, menthol.

• Przed rozpoczęciem dnia dobrze jest użyć kosmetyku dezodorującego, przeciwdziałającego poceniu się oraz działającego odżywczo, np. szybko wchłaniający się Callusan Fresh.

• W przypadku intensywnego pocenia się stóp, odwiedź gabinet podologa, który doradzi odpowiednie postępowanie.

• Wykonaj badanie stóp, aby dowiedzieć się czy masz wady stóp lub predyspozycje do określonych deformacji. Będziesz wiedzieć, jak im zapobiegać już teraz.

Wiek 30+

W tym wieku można zaobserwować pierwsze zmiany na stopach. - W skórze zaczyna się proces zmniejszania ilości kolagenu, co wpływa na utratę elastyczności i sprężystości, przez co skóra staje się bardziej podatna na przesuszanie. Zaniedbanie pierwszych niepokojących sygnałów może wiązać się z pojawieniem się problemu pękających pięt, co nieestetycznie wygląda i sprawia ból podczas chodzenia – wyjaśnia Sylwia Śląskiewicz z FootMedica.

Jak pielęgnować stopy?

• Zadbaj o systematyczne złuszczanie gromadzącej się warstwy rogowej naskórka, wykonując peeling raz w tygodniu.

• Stosuj wieczorem kremy nawilżające i odżywcze, dzięki czemu zachowasz odpowiednią elastyczność skóry.

• Kupuj preparaty do stóp bogate w mocznik i naturalne tłuszcze, takie jak: masło shea, olej lniany, olej kokosowy oraz witaminy A i E.

• Umów się na konsultację do podologa. W trakcie wizyty specjalista oceni kondycję stóp i zaleci odpowiednią pielęgnację.

Wiek 40+

Stopy w tym wieku są bardziej narażone na powstawanie odcisków czy modzeli. Takie zrogowacenia wynikają z nadmiernego ucisku i tarcia np. przez źle dobrane obuwie czy pojawienie się deformacji w ich obrębie, np. palucha koślawego, płaskostopia. Zmienia się również kondycja paznokci. Paznokcie w wyniku przesuszenia lub korzystania z lakierów hybrydowych tracą przejrzystość i naturalny koloryt.

Jak pielęgnować stopy?

• Postaw na wygodne obuwie. Okazjonalnie zakładaj szpilki czy buty typu baleriny.

• Zachowaj odpowiednią amortyzację i podparcie stopy korzystając z wkładek indywidualnie dopasowanych do stopy.

• Odpuść malowanie paznokci w okresie zimowym, aby płytka paznokciowa miała czas na regenerację i wzmocnienie.

• Aplikuj na paznokcie witaminowe preparaty natłuszczające bogate w olej rycynowy, oliwę z oliwek czy olej z kiełków pszenicy.

• Odwiedzaj gabinet podologa, który bezpiecznie usunie wszelkie zmiany, takie jak odciski czy modzele, a także odpowiednio opracuje stopy i paznokcie.

Wiek 50+

W tym wieku często zaczynają się poważne problemy ze stopami. Wszystkie zaniedbania z poprzednich lat teraz uderzają z podwójną siłą. Osoby w tym w wieku zazwyczaj zmagają się z problemami układu krążeniowego, co powoduje powstawanie patologicznych zmian na skórze, w tym skórze stóp. Są to zaburzenia rogowacenia takie jak: modzele, odciski, rozpadliny, które mogą być także związane z zanikającą tkanką tłuszczową, odpowiadającą za naturalną amortyzację stopy.

- Zmieniają się również paznokcie stóp. W związku z niedotlenieniem i złym odżywianiem komórek, a także mechanicznym uciskiem w przeszłości są twardsze, grubsze, zmienione kolorystycznie. Bardzo podatne są na infekcje bakteryjne i grzybicze. Mogą także przybierać formę przerośniątą, która utrudnia chodzenie – dodaje Sylwia Śląskiewicz, podolog

z FootMedica.

Jak pielęgnować stopy?

• Unikaj przegrzewania i pocenia się stóp.

• Noś obuwie dopasowane do kształtu stopy.

• Aplikuj kosmetyki silnie nawilżające oraz ochronne jako profilaktykę przeciwgrzybiczą.

• Wykonaj profesjonalne badanie stóp i w przypadku zalecenia przez fizjoterapeutę, noś indywidualne wkładki ortopedyczne, które zwiększą komfort chodzenia.

• Regularnie odwiedzaj gabinet podologa, który usunie odpowiednią ilość martwego naskórka oraz opracuje paznokcie.

Stopy noszą nas całe życie i muszę być w dobrej kondycji nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim zdrowotnych. Jak wiemy lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego warto przyjrzeć się swoim stopom zanim pojawiają się pierwsze dolegliwości. Wszelkie zaniedbania w młodości, dadzą o sobie znać w jesieni życia.