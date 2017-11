O wpływie długotrwałego stresu na organizm powiedziała w "Dzień Dobry TVN" psychiatra Maja Polikowska-Herman.

- Długotrwały stres zazwyczaj doprowadza do zaburzeń lękowych, a to prowadzi do depresji - zaznaczyła Polikowska-Herman.

Źródło: Agencja X-News