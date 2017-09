Jakie znaczenie ma woda dla naszej skóry?

Woda ma ogromne znaczenie dla odporności skóry, jej elastyczności i zdrowego wyglądu. Odwodnienie skóry właściwej jest pierwszym krokiem do powstania zmarszczek oraz zmniejszenia efektywności terapii pielęgnacyjnych. W życiu codziennym zanieczyszczenia, stres, wysokie i niskie temperatury oraz inne czynniki destabilizujące zewnątrz- jak i wewnątrz-pochodne, zakłócają̨ aktywność́ komórek skóry. Zaburzenie równowagi wodno-lipidowej skutkuje odwodnieniem, ściągnięciem, uczuciem dyskomfortu i utratą blasku.

A jaką rolę pełni woda w kosmetykach?

Woda to substancja bazowa – podobnie jak alkohol, oleje i inne rozpuszczalniki, jest niezbędna do wykonania kosmetyku. Pozwala na utworzenie odpowiedniej formy preparatu, np. żelu, emulsji, a także wprowadzenie do niego substancji czynnych. W produktach pielęgnacyjnych z reguły stanowi główny składnik formuły, około 70% (w przypadku balsamów wartość ta może być jeszcze wyższa) – dlatego jej jakość wpływa znacząco na właściwości gotowego produktu.

Jakie rodzaje wody możemy znaleźć w składach kosmetyków?

Najbardziej popularną jest woda destylowana, używana powszechnie przez większość producentów kosmetyków. Jest ona zwyczajnym komponentem, stanowiącym jedynie substancję bazową i nie wykazującą bezpośrednio działania pielęgnacyjnego. Wysoko zmineralizowana woda termalna jest zbyt bogata w minerały, przez co prowadzi do atrofii, czyli zaniku komórek i może spowodować wręcz odwodnienie skóry. Natomiast woda demineralizowana, czyli pozbawiona minerałów może uszkadzać komórki. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie Wody Komórkowej i tego składnika powinniśmy poszukiwać w składzie kosmetyków (wykazały to 6-godzinne badania przy użyciu hodowli komórek skóry in vitro).