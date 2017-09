Jak podkreślają lekarze, operacja zmniejszenia żołądka jest obecnie jedynym skutecznym i trwałym sposobem postępowania u chorych z otyłością olbrzymią, z której na świecie korzystają dziesiątki tysięcy chorych rocznie. Do tej pory zabieg ten wiązał się jednak z koniecznością przezskórnego dotarcia do wnętrza jałowej jamy brzusznej, co wiązało się z ryzykiem powikłań i dłuższą rekonwalescencją.

Pionierskie operacje metodą przezustną przeprowadził w Poznaniu jeden z najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie, czyli endoluminalnego zwężania żołądka, dr Gontrand Lopez Nava Breviere oraz pionier tej metody w Polsce dr med. Aleksander Sowier, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej, Minimalnie Inwazyjnej i Urazowej w Szpitalu im. Raszei w Poznaniu.

Jak tłumaczył dr Sowier, do przeprowadzenia zabiegu została wykorzystana specjalna głowica, którą wprowadzono do żołądka przez usta. Następnie żołądek pacjenta został zszyty od, wewnątrz, aby zmniejszyła się jego objętość.

Metoda endoskopowa jest mało inwazyjna dla organizmu pacjenta, dzięki czemu w znacznym stopniu ogranicza ryzyko powikłań związanych z naruszaniem powłok brzusznych. W efekcie proces rekonwalescencji u operowanego przebiega bardzo szybko – pacjent może opuścić szpital nawet w ciągu doby po przeprowadzeniu zabiegu oraz szybko wrócić do codziennych zajęć – zaznaczył Sowier.

W komunikacie podkreślono, że operacje przeprowadzane tą metodą mogą się stać przełomem w leczeniu patologicznej otyłości i wynikającymi z niej chorobami metabolicznymi, w tym cukrzycy.

Na wtorek zaplanowano trzy operacje – dwóch kobiet i jednego mężczyzny. Pierwsza z pań w wieku 46 lat waży 110 kg przy wzroście 160 cm. Druga natomiast ma 47 lat i waży 150 kg przy wzroście 170 cm. Trzeci pacjent to 51-letni mężczyzna, który przy 175 cm wzrostu waży 160.

Wszyscy pacjenci mają problemy z mocnym obciążeniem stawów, zwłaszcza kolanowych, a także nadciśnienie.

Jak wynika z badań Instytutu Żywności i Żywienia, na nadwagę lub otyłość cierpi w Polsce niemal połowa kobiet i ponad 60 proc. mężczyzn.