O tym, jak się ich pozbyć i kiedy zdecydować się na zabieg, mówi dr Zbigniew Grzybowski, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej z Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu.

Popękane naczynka to problem, który dotyka wielu osób, ale często jest lekceważony – czy słusznie?

Pękające naczynka są przypadłością, która może się uwidocznić nie tylko na twarzy, w postaci czerwonych plamek, ale też na nogach, gdzie bywa oznaką niewydolności żył. Gdy na nogach pojawią się takie czerwone lub sine ślady, należy zgłosić się po poradę do specjalisty od leczenia żył, czyli flebologa. Zdecyduje on, czy leczenie jest konieczne.

Co powoduje pękanie naczynek – czy mamy na to wpływ?

Problem ten zdecydowanie częściej dotyka kobiet niż mężczyzn, zwykle ma również podłoże genetyczne, ale potęgować tę przypadłość mogą również codzienne nawyki, np. gorące kąpiele i prysznice czy źle przeprowadzona depilacja.

Czy można usunąć pęknięte naczynka?

Aby usunąć pajączki z twarzy, również duże naczynia żylne nawet do koloru niebieskiego czy fioletowego, wystarczy prosty i stosunkowo bezbolesny zabieg laserowy. Odpowiednio dobrana energia i długość fali lasera pozwala wybiórczo zamknąć nieestetyczne naczynka bez uszkodzenia otaczającej skóry.

Jakie są efekty uboczne takiego zabiegu?

Laserowe usuwanie naczynek nie jest bolesne, więc odbywa się bez znieczulenia, a po zabiegu możliwy jest natychmiastowy powrót do normalnej aktywności. Metoda ta jest całkowicie bezpieczna i nie pozostawia śladów Jeśli naczynko było duże, po zabiegu może pojawić się siniak, obrzęk lub rumień, ale wchłania się on w ciągu kilku godzin. Czasem konieczne jest powtórzenie zabiegu.

Czy usunięcie pajączków z nóg jest równie proste?

Usuwanie pajączków umiejscowionych na kończynach dolnych odbywa się również przy użyciu lasera. Drugim sposobem leczenia jest skleroterapia, inaczej obliteracja. Zabieg polega na podaniu do światła chorego naczynia żylnego preparatu chemicznego pod postacią piany, wywołującego reakcję zapalną w świetle żyły, co prowadzi do jej zamknięcia. Przez zamknięte naczynka żylne przestaje przepływać krew, a naczynka przestają być widoczne. Zwykle potrzebne jest kilka zabiegów - wykonywanych w odstępach 1-2 tygodniowych. Skleroterapia dedykowana jest naczyniom żylnym mniejszego kalibru, tzw. żyłom siatkowatym czy pajączkom żylnym. Gdy problem z żyłami jest poważniejszy, konieczne może być leczenie chirurgiczne.

Czy są jakieś przeciwwskazania do zabiegu skleroterapii?

Konieczna jest konsultacja lekarska przed zabiegiem - może się bowiem okazać, że wcześniej trzeba będzie zrobić korekcje przepływu w dużych naczyniach żylnych. Sam zabieg jest krótki, trwa około 20 minut, i bezbolesny. Ponadto warto wziąć pod uwagę konieczność noszenia po zabiegu specjalnych pończoch uciskowych, nawet przez kilka tygodni. Dlatego właśnie jesień czy wczesna wiosna to doskonałym momentem, aby pozbyć się pajączków i dyskretnie ukryć bandaże i opaski uciskowe pod ubraniem, a latem będzie można pochwalić się ładnymi nogami.

Czy równie dużym problemem są żylaki?

Żylaki kończyn dolnych są przewlekłą chorobą, która dotyczy blisko 50% społeczeństwa krajów rozwiniętych. Kobiety chorują kilkakrotnie częściej niż mężczyźni. Żylaki to trwałe rozszerzenia żył powierzchownych będące objawem przewlekłej choroby żylnej, która jest zespołem złożonych zjawisk patofizjologicznych biochemicznych, immunologicznych w łożysku żylnym i w mikrokrążeniu.

Jak można je wyleczyć?

W leczeniu żylaków, w zależności od zaawansowania choroby i występujących dolegliwości, dysponujemy kilkoma metodami. Ideą leczenia farmakologicznego jest zmniejszenie dolegliwości związanych z chorobą żylakową. Dostępne leki zmniejszają bóle i obrzęki kończyn oraz działają ochronnie na ściany żył i zastawki żylne. Doskonałą metodą w leczeniu żylaków jest stosowanie kompresjoterapii czyli odpowiedniego ucisku zewnętrznego, który uzyskujemy dzięki noszeniu na co dzień podkolanówek, pończoch lub rajstop wykonanych ze specjalnego materiału. W ten sposób naturalnie wspomagamy odpływ krwi z kończyn oraz zapobiegamy powstawaniu obrzęków. Często w terapii łączymy metody zabiegowe leczenie farmakologiczne z kompresjoterapią. Na każdym etapie choroby niezależnie od stosowanego leczenia zaleca się unikanie długotrwałej pozycji siedzącej i stojącej, unikanie wysokich temperatur (gorące kąpiele, sauna, solarium, słońce). Jednocześnie zaleca się zwiększenia aktywności fizycznej i normalizację masy ciała.

Czy są przypadki, w których wskazane jest leczenie chirurgiczne?

Wskazaniem do leczenia chirurgicznego są żylaki objawowe, powodujące znaczny defekt kosmetyczny oraz powikłania choroby żylakowej: nawracające zapalenia żylaków, krwotoki z żylaków i zaawansowane zmiany skórne.