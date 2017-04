Powołując się na doniesienia medialne, Adam Bodnar zwrócił uwagę, że w niektórych aptekach w Polsce nie prowadzi się sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w nich pracujących na tzw. klauzulę sumienia.

"W mojej ocenie takie praktyki pozostają w sprzeczności z obowiązującym prawem i mogą prowadzić do ograniczenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych" - ocenił rzecznik w piśmie do p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniewa Niewójta.