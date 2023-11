Nie tylko smutek i bezsenność. (Nie)typowe objawy depresji

3 Często depresja objawia się tym, że przestajemy być zadowoleni z siebie i nic nie sprawia nam radości (anhedonia). Do tego możemy łatwiej wpadać w złość i denerwować się z byle powodu. Nie chcemy podejmować żadnych działań, bo ani nie mamy na to siły, ani motywacji. Możemy też odczuwać nieadekwatne do sytuacji poczucie winy