Zmiany w zachowaniu osoby zdradzającej mogą być subtelne lub wyraźne, w zależności od sytuacji i jej indywidualnych cech charakteru. To, co jest ważne, to niewyciąganie pochopnych wniosków na podstawie jednego czy dwóch sygnałów. Zamiast tego lepiej zwrócić uwagę na ogólny wzorzec zachowań i komunikować się otwarcie z partnerem. Jakie sygnały mogą świadczyć o tym, że dana osoba zdradza?

Zmiana w rutynie

Osoba, która zdradza, może nagle zmieniać swoje codzienne nawyki i plan dnia. Może to obejmować późniejsze powroty do domu, częstsze wyjścia "z przyjaciółmi" lub nagłe "podróże służbowe". Może to służyć dostosowaniu się do nowych okoliczności spotkań z drugą osobą.

Ochrona telefonu i komputera

Zdradzający może zacząć bardziej chronić swoje urządzenia, np. zmieniać hasła, usuwać wiadomości i historię przeglądania lub unikać pozostawiania telefonu w zasięgu wzroku partnera. Może chcieć przez to ukryć dowody kontaktu z drugą osobą.

Mniejsza bliskość i intymność

W przypadku zdrady może nastąpić wyraźny spadek zainteresowania fizyczną i emocjonalną bliskością z partnerem, w tym mniejsza ilość kontaktu fizycznego, pocałunków i rozmów. Może być to wywołane skierowaniem emocji i uwagi na inną osobę, które oznacza mniej zaangażowania w relację z dotychczasowym partnerem.

Nadmierna troska o wygląd

Osoba, która zdradza może nagle zacząć bardziej dbać o swój wygląd, np. kupować nowe ubrania, chodzić na siłownię, zmieniać fryzurę czy stosować nowe kosmetyki. Może tak robić z chęci zaimponowania nowej osobie.

Nadmierna postawa obrona

Zdradzający może reagować z przesadną defensywnością lub gniewem na pytania o swoje zachowanie, miejsca pobytu czy nowych znajomych. Może to wynikać z obawy przed demaskacją.

Brak dostępności emocjonalnej

Zdradzający może wydawać się bardziej odległy, mniej zainteresowany rozmowami o uczuciach i problemach i mniej zaangażowany w życie codzienne partnera. To skupienie emocjonalne i czasowe na innej osobie powoduje, że zdradzający ma mniej zasobów emocjonalnych dla dotychczasowego partnera.

Niespójne historie

Opowieści o tym, gdzie osoba była i co robiła mogą być niespójne lub niejasne. Zdradzający może również zapominać, co wcześniej mówił. Dzieje się tak dlatego, że kłamstwa są trudne do utrzymania bez wpadek, a osoby zdradzające mogą mieć trudności z zapamiętywaniem swoich wymówek.

Nagła hojność i poczucie winy

Osoba zdradzająca może zacząć kupować partnerowi drogie prezenty, być nadmiernie uprzejma lub okazywać nieoczekiwane gesty miłości. Może to stanowić próbę zrekompensowania własnych działań lub złagodzenia poczucia winy za zdradę.

Zmiany w zachowaniu partnera nie muszą jednoznacznie świadczyć o zdradzie. Jeśli podejrzewasz zdradę u swojego partnera najlepszym sposobem jest otwarta i szczera komunikacja.