O nawykach skutecznego działania pisał już w 1989 roku Stephen R. Covey w swojej książce pt. "7 nawyków skutecznego działania". Dawał w niej wskazówki jak np. stać się bardziej efektywną osobą w biznesie i pozostałych obszarach życia. Poniżej przedstawiamy wskazówki Covey’a oraz inne, o których mówią psychologowie.

Reklama

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Dlaczego warto wyrabiać w sobie nawyk skutecznego działania?

Nawyk skutecznego działania pomaga odnosić sukcesy, a co za tym idzie – daje ogromną satysfakcję. Dzięki nim możemy zwiększyć swoją produktywność, wznieść rozwój osobisty i samoświadomość na nowy poziom, a nawet poprawiać lub wręcz nabyć umiejętności przywódcze. O czym warto pamiętać pracując nad swoją skutecznością?

Bądź proaktywny

To kluczowa kwestia, która oznacza nie tylko podjęcie inicjatywy, ale także wzięcie odpowiedzialności za swoje decyzje, wybory, a ogólnie rzecz biorąc - życie. Dzięki tej postawie nie będziesz obwiniać okoliczności za swoje niepowodzenie, ale uznasz je za część świadomego wyboru. Dzięki temu z kolei skupisz swoje wysiłki na tym, co realnie możesz zmienić.

Bądź elastyczny

To oczywiste, że życie jest nieprzewidywalne, ale nie każdy jest się w stanie z tym pogodzić. Bycie elastycznym i gotowym na dostosowanie się do nowych okoliczności jest niezwykle istotne w byciu skutecznym. Napotykasz problemy lub trudności? Nie obawiaj się zmienić planu działania. Umiejętność adaptacji i wyciąganie wniosków z pojawiających się przeszkód to klucz do sukcesu!

Zaczynaj z wizją końca

Reklama

Dzięki temu nawykowi będziesz mógł/mogła ustalić jasną wizję skutków, które chcesz osiągnąć i dostosować do tego swoje działania i decyzje. Pozwoli to też uświadomić sobie, że każdy dzień powinien przyczyniać się do realizacji naszej wizji. Jak twierdzi Stephen R. Covey, warto stworzyć sobie osobistą deklarację odpowiadając na pytania: "kim chcę być?", "co chcę robić?" i "co chcę zrobić?".

Monitoruj postępy

Regularne monitorowanie postępów pomaga utrzymać motywację i skorygować ewentualne błędy na bieżąco. Możesz robić notatki lub korzystać z aplikacji do zarządzania projektami, które pomogą ci śledzić postęp swoich prac. Świętowanie małych sukcesów na drodze do osiągnięcia dużego celu może dodatkowo zwiększyć twoją motywację!

Najpierw rób to, co najważniejsze

Niezwykle ważne w byciu skutecznym jest umiejętność ustalania priorytetów na podstawie ich ważności i w ścisłym związku z celami długoterminowymi, które sobie postawiliśmy. Może to oznaczać, że będziemy rezygnować z niektórych rzeczy, które nie odpowiadają naszym zasadom przewodnim. Często jest to niezbędne, by skutecznie zarządzać czasem i naszą energią.

Doceń wartość płynącą ze współpracy i synergii

Ten nawyk skutecznego działania opiera się na potencjale synergii. Okazuje się, że gdy ludzie ze sobą współpracują i łączą swoje mocne strony – daje to niezwykłe rezultaty. Różnorodność może generować innowacyjne rozwiązania i dawać wyniki, które przewyższają indywidualny wkład. Synergia w tym przypadku oznacza pracę zespołową oraz budowanie i tworzenie jedności wraz z innymi.