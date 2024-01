Emocje mogą wywoływać ból fizyczny poprzez wpływ na nasz układ nerwowy, a konkretnie – układ współczulny, Zadaniem układu współczulnego jest mobilizacja organizmu, np. walka lub ucieczka, w odpowiedzi na konkretne emocje. Na przykład silny stres lub lęk mogą powodować napięcie mięśniowe, co może prowadzić do bólu pleców lub głowy. Dodatkowo psychika ma wpływ na to, jak interpretujemy i reagujemy na bodźce zewnętrzne, co może wpłynąć na nasze odczucia fizyczne. Na przykład osoba chora na depresję może odczuwać ból w sposób bardziej intensywny niż osoba zdrowa, nawet przy takim samym bodźcu fizycznym. Poza tym pacjent z depresją często zgłasza dolegliwości, takie jak bóle głowy, mięśni, brzucha lub pleców czy problemy z trawieniem.

Jakie emocje wywołują ból?

Jak stres wpływa na ciało?

Poddenerwowanie i stres mogą prowadzić do napięcia mięśniowego, co z kolei może powodować ból w różnych częściach ciała. Kiedy jesteśmy poddenerwowani, nasze ciało reaguje poprzez zwiększenie napięcia mięśniowego, zwłaszcza w okolicach szyi, ramion, pleców i żołądka. To napięcie mięśniowe może prowadzić do bólu głowy, bólu pleców, bólu szyi oraz innych dolegliwości.

Ponadto stres i poddenerwowanie mogą wpływać na nasz układ nerwowy, co może zwiększać naszą wrażliwość na ból i sprawiać, że odczuwamy go intensywniej. Długotrwały stres może również prowadzić do przewlekłego bólu, gdy napięcie mięśniowe staje się utrwalone.

