Złe nawyki ludzi inteligentnych

Niektóre cechy i nawyki powszechnie odbierane jako negatywne lub dziwne, mogą świadczyć o wysokiej inteligencji. Tak przynajmniej wynika z badań, które przeanalizowali redaktorzy magazynu "The Healthy". Nie oznacza to jednak wcale, że złe nawyki można usprawiedliwiać i nie należy nad nimi pracować - z czego akurat wybitne umysły powinny zdawać sobie sprawę.

1. Jesteś bałaganiarzem

Wokół ciebie ciągle jest bałagan? Badania wskazują, że wcale nie świadczy to o złej organizacji pracy. Jak się okazuje nieporządek może inspirować i dawać nowe spojrzenie. Bałagan na biurku jest uznawany za oznakę kreatywności i inteligentnego umysłu.

2. Przeklinasz

Wbrew powszechnej opinii przeklinanie nie charakteryzuje wyłącznie osób z niskim wykształceniem i ubogim słownictwem. Może świadczyć również o wysokiej inteligencji językowej i emocjonalnej, która pozwala używać brzydkich słów adekwatnie do sytuacji. Nie są one użyte przypadkowo i bezcelowo, lecz są starannie dobranym wyrazem emocji.

3. Ciągle krytykujesz i narzekasz

Ludzie o niskiej inteligencji często mają zawyżoną opinię o sobie i nie potrafią rozpoznać swojej niekompetencji. Inteligentni - przeciwnie. Często krytykują zarówno siebie, jak i innych. Mogą być odbierane jako osoby, które ciągle narzekają.

4. Bazgrasz

Bazgranie towarzyszy procesowi myślenia, przetwarzaniu informacji i rozwiązywaniu problemów. Ludzie inteligentni dużo i często wypisują na kartkach bazgroły, bowiem aktywny i kreatywny mózg nieustannie generuje pomysły, a bazgranie to najlepszy sposób, aby wszystko na szybko spisać i umożliwić większe skupienie.

5. Masz niezdrowy styl życia

Krótko mówiąc, jesteś kanapowcem. Nie świadczy to jednak o lenistwie. Jak to wytłumaczyć? Inteligentny umysł nie potrzebuje ciągłych bodźców, by stale być na wysokich obrotach. Osoby z wysokim IQ nie nudzą się ze sobą i nie muszą przy tym robić czegokolwiek. Niestety siedzący tryb życia jest niezdrowy, a osoby inteligentne powinny to wiedzieć.

6. Jesteś nocnym markiem i późno wstajesz

Genialne umysły często pracują do późna w nocy. To dla nich dobry czas, by się skoncentrować, bo nic ich wtedy nie rozprasza i budzi się w nich kreatywność. Wyższe IQ wiąże się więc nierozerwalnie z późniejszym wstawaniem.

7. Denerwuje cię, gdy ktoś mlaska

Jeśli wyjątkowo irytuje cię, gdy ktoś głośno je, mlaska lub żuje gumę, może to świadczyć o wysokiej inteligencji. Taki dźwięki po prostu rozpraszają twoje zmysły. Stanowią szum, który utrudnia proces myślenia i przetwarzania istotnych danych. Co ciekawe, inne badania wykazały, że kiedy sam żujesz gumę, poprawia to twoją sprawność intelektualną.

8. Mówisz do siebie

Nie jest to oznaką szaleństwa, choć z zewnątrz tak właśnie jest postrzegane. Wokalizacja myśli pozwala mózgowi na bardziej efektywne ich przetworzenie i zrozumienie.

9. Nie lubisz ludzi

Interakcje społeczne nie są twoją mocną stroną? To też może być objawem inteligencji. Jak to uzasadnić? Osoby introwertyczne często mają wyższe IQ. Wolą samotność lub przebywanie w małych grupach przyjaciół. Nie czują się dobrze w tłumie przypadkowych osób.

10. Bywasz oderwany od rzeczywistości

Osoby inteligentne często śnią na jawie. Zamiast skupiać się na szukaniu rozwiązań, pozwalają by ich umysł wymyślił odpowiedź w tle. Kiedy myślą o czymś zupełnie innym, często wpadają na genialne pomysły lub znajdują rozwiązaniu problemu.