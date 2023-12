Na bullet journal mówimy też dziennik kropkowy lub dziennik punktowy. (Bullet z języka angielskiego to kula/punktor, używane przy tworzeniu listy, zaś journal to notes). To metoda organizacji i prowadzenia jednego dziennika, która została stworzona przez Rydera Carrolla. Jest to system, który łączy w sobie elementy planowania, listy zadań, notatek i śledzenia postępów w różnych obszarach życia. Główne założenia bullet journal to prostota i elastyczność, co pozwala użytkownikom dostosować system do swoich indywidualnych potrzeb.

Jak działa bullet journal?

W bullet journalu wykorzystuje się specjalne symbole, takie jak kropki, kreski i gwiazdki, aby oznaczać różne rodzaje wpisów, na przykład zadania do zrobienia, wydarzenia, notatki czy cele. Dziennik jest zazwyczaj prowadzony w zwykłym zeszycie lub notesie, co sprawia, że jest to dostępna metoda organizacji.

Aby dobrze prowadzić bullet journal, warto zacząć od podstawowych kroków i stopniowo dostosowywać system do własnych potrzeb.

Bullet journal START: