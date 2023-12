Trichotillomania (TTM) to zaburzenie psychiczne charakteryzujące się niekontrolowanym impulsowym wyrywaniem własnych włosów. Osoby cierpiące na trichotillomanię mogą wyrywać włosy z głowy, brwi, rzęs oraz innych części ciała, co prowadzi do widocznych ubytków włosów. Wewnętrzny przymus wyrywania włosów idzie w parze z uczuciem ulgi lub przyjemności. Niestety, kończy się to przerzedzeniem włosów lub zauważalnym łysieniem. Do tego dochodzi poczucie winy i wstydu.

Zaburzenie to często współwystępuje z innymi problemami psychicznymi, takimi jak lęk, depresja czy zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Czy trichotillomania to autoagresja?

Trichotillomania ma wiele wspólnego z obgryzaniem paznokci, skubaniem skórek, wyciskaniem pryszczy – zachowaniami z pogranicza, skoncentrowanymi na ciele. Mają one przynieść odprężenie w stresującej sytuacji albo być zajęciem, które nas zaabsorbuje, jak usuwanie niedoskonałości na twarzy. To nie jest autoagresja, nie chodzi tu o uszkadzanie ciała, choć w efekcie do tego prowadzi, np. trichotillomania do łysienia.

Diagnoza trichotillomanii

Psychiatra lub psycholog przeprowadzają szczegółowy wywiad z pacjentem, aby zrozumieć jego zachowania i emocje. Pytania mogą dotyczyć częstotliwości, okoliczności i motywacji do wyrywania włosów, a także wpływu tych zachowań na funkcjonowanie pacjenta w życiu codziennym.

Co może wskazywać na trichotillomanię?

Powtarzające się wyrywanie włosów prowadzące do widocznej utraty włosów.

Rosnące napięcie przed wyrywaniem włosów lub gdy próbuje się oprzeć temu zachowaniu.

Uczucie ulgi, przyjemności lub zadowolenia po wyrywaniu włosów.

Zaburzenie nie jest spowodowane stanem medycznym (np. chorobą skóry) i nie jest lepiej wyjaśnione przez inne zaburzenie psychiczne (np. zaburzenia obsesyjno-kompulsywne).

Zaburzenie powoduje znaczący dyskomfort lub upośledzenie w życiu społecznym, zawodowym lub innych ważnych obszarach funkcjonowania.

Dodatkowe badania, gdy jest podejrzenie trichotillomanii:

Ocena stanu skóry i włosów oraz wykluczenia innych przyczyn utraty włosów, takich jak infekcje skórne czy zaburzenia hormonalne.

W niektórych przypadkach mogą być zalecone konsultacje z dermatologiem lub innymi specjalistami, a także dodatkowe badania, aby wykluczyć inne przyczyny problemów z włosami.

Ocena współwystępujących zaburzeń, tj. depresja, zaburzenia lękowe czy zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Leczenie trichotillomanii

W leczeniu trichotillomanii stosowana jest terapia poznawczo-behawioralna. Pomaga ona pacjentom zrozumieć i zmienić swoje zachowania. NIekiedy konieczne jest leczenie farmakologiczne, które może pomóc w regulacji nastroju i zmniejszeniu impulsu do wyrywania włosów.

W przypadku trichotillomanii ogromną rolę odgrywa wsparcie i zrozumienie ze strony rodziny i przyjaciół.

Trichotillomania a trichofagia

Trichofagia niekiedy towarzyszy trichotillomanii. To zjadanie wyrwanych włosów w całości lub ich cebulek. Konieczna jest wówczas konsultacja u gastrologa, bo trichofagia może prowadzić do zalegania w organizmie kul włosowych, a to zagraża zdrowiu i życiu. W przeciwieństwie do np. zjadanych obgryzanych skórek, nie jesteśmy w stanie strawić i wydalić całych włosów.