Objawy demencji - zmiana preferencji w kuchni

Demencja to choroba otępienia polegająca na postępującej degeneracji mózgu. Przejawia się przede wszystkim zaburzeniami pamięci i koncentracji, co może prowadzić do problemów związanych z wykonywaniem najprostszych, codziennych, rutynowych czynności.

Te zaburzenia w dotychczasowych zachowań czy preferencji mogą pojawić się… w kuchni.

Jak wyjaśnia psychiatra dr Adam Moreton w rozmowie z brytyjskim "Expressem", u osób cierpiących na demencję może się zmienić gust i smak, a także zdolność do przygotowywania posiłków w taki sam sposób, jak wcześniej.

- Niektóre rodzaje demencji, na przykład te atakujące przednią część mózgu, mogą wpływać na preferencje żywieniowe. Może to się objawiać chociażby większą skłonnością do słodyczy w starszym wieku - mówi.

Zmiany w odczuwaniu smaku to często wymieniany przez specjalistów sygnał, że u kogoś postępuje choroba otępienna. Chory może cieszyć się smakiem potrawy, której wcześniej nie lubił. - Czasami osoby cierpiące na demencję dokonują wyborów żywieniowych, które nie odpowiadają ich wcześniejszym przekonaniom i preferencjom. Na przykład osoba, która przez całe życie była wegetarianką, może chcieć jeść mięso - wyjaśnia Moreton.

Objaw demencji - zmiana w sposobie gotowania

Psychiatra zaznacza, że zmiany preferencji dotyczących jedzenia nie są pierwszymi objawami demencji. Wcześniej będzie można zauważyć zmianę sposobu, w jaki ktoś przygotowuje posiłek.

- Jednym z najwcześniejszych problemów, jakie występują w demencji, to trudności w planowaniu i organizacji. Pogorszy się tzw. funkcja wykonawcza - mówi. - Przygotowując posiłek, zużywamy sporo mocy naszego mózgu. Trzeba ustalić plan różnych działań i zebrać je w całość podczas gotowania - dodaje.

- Ktoś, kto wcześniej był dobrym kucharzem, nagle będzie miał problem z przygotowaniem jedzenia zgodnie z wcześniejszym wysokim standardem - wyjaśnia.

Demencja - objawy

Na demencję na całym świecie choruje około 55 mln osób. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że do roku 2025 ta liczba ulegnie potrojeniu.

– Demencja okrada nie tylko miliony ludzi z ich wspomnień, niezależności i godności, ale także okrada tych, którzy nie chorują – ich bliskich i znajomych – mówił jakiś czas temu szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Demencja to stopniowe pogarszanie się pamięci i funkcji poznawczych. Jak podkreślają specjaliści, "zwykłe zapominanie" tym się różni od demencji, że nie nie przeszkadza w wykonywaniu normalnych codziennych czynności.

Najważniejsze objawy demencji: