Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zwana zakrzepicą jest trzecią pod względem częstości przyczyną ostrego zespołu sercowo-naczyniowego, po zawale serca i udarze mózgu. Ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem. Choroba jest dziedziczna. Sprzyja jej nadwaga i brak ruchu. Leczenie obejmuje leki, pończochy uciskowe i zabiegi chirurgiczne.

Jeśli lekarz podejrzewa u nas problemy z żylakami, może zalecić USG Doppler kończyn dolnych. I tu uwaga! Można usłyszeć, że takie badanie nie ma sensu, gdy mamy tylko pajączki albo drobne żylaki żył powierzchownych na nogach. Według doświadczonych flebologów – takie badanie jest wówczas jak najbardziej wskazane. Przecież każda choroba na początku ma słabsze objawy i zmiany mogą być dyskretne.

USG Doppler żył kończyn dolnych jest potrzebne w diagnostyce, dokuczają nam:

ból nóg, zwłaszcza podczas wysiłku

uczucie ciężkości nóg, zwłaszcza wieczorami

obrzęki nóg

zwiększenie obwodu nogi

nieprawidłowe gojenie ran na nogach

zaczerwieniona i ucieplona skóra

USG Doppler wykonywane w pozycji leżącej na plecach lub brzuchu albo stojącej, by uwidocznić, jak funkcjonują żyły pod wpływem siły ciążenia i w sytuacji, gdy krew ma do pokonania kilkadziesiąt centymetrów pod górę. (Zapisując się na badanie, należy dopytać, w jakiej pozycji jest wykonywane badania USG Doppler.) Głowica aparatu jest przykładana na odcinku od pachwiny po kostkę.

Doppler żył nic nie boli

Badanie USG Doppler polega na wykorzystaniu zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych, które odbijają się od krwinek płynących w naczyniach krwionośnych – to tzw. efekt Dopplera. Fala dźwiękowa jest przetwarzana na obraz badanej części ciała. Badaniejest bezbolesne i bezpieczne. Można je wykonywać nawet u małych dzieci czy kobiet w ciąży i powtarzać wielokrotnie, jeśli są taka potrzeba. Nie wymaga żadnego przygotowania, żadnej diety. Warto się jednak odpowiednio ubrać. Do badania trzeba zdjąć spodnie i rajstopy, by lekarz miał swobodny dostęp do całych nóg. Zostajemy w bieliźnie.

Są jednak wyjątki! Jeśli lekarz podejrzewa zmiany zakrzepowe, badanie powinno być przeprowadzone na czczo. Umożliwi to ocenę żylnych naczyń biodrowych i żyły głównej dolnej. W dniu badania należy przyjąć wszystkie leki zlecone na stałe. Najlepiej wykonać USG obu kończyn, a nie tylko jednej, by dokładniej ocenić istniejące zmiany. Badanie trwa ok. 20 minut. Wynik jest gotowy od razu.

Badanie USG Doppler żył kończyn dolnych można wykonać w ramach NFZ, ale na skierowanie od chirurga. Skierowanie od lekarza rodzinnego nie upoważnia do bezpłatnego badania. Prywatnie koszt takiego badania to 200-300 zł.