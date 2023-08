Do lekarza raz na pół roku lub rzadziej zgłasza się ok. 40 proc. Polaków. Pandemia nie przyczyniła się do wzrostu częstotliwości tych wizyt - wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut IQS na potrzeby ogólnopolskiej kampanii zdrowotnej "Pobierz Zdrowie".

Jak wynika z raportu kampanii "Pobierz Zdrowie", tylko 44 proc. respondentów deklaruje regularne odwiedzanie lekarza w celu odbycia profilaktycznych badań medycznych. Z raportu jednoznacznie wynika, że Polakom brakuje motywacji do wykonywania badań profilaktycznych. A pamiętajmy, że właściwa profilaktyka zdrowotna i regularne badania mogą nie tylko zapobiegać poważnym chorobom i ich konsekwencjom, ale także ratować życie – oceniła cytowana w komunikacie koordynatorka kampanii "Pobierz Zdrowie" dr n. med. Karolina Karabin. Blisko połowa ankietowanych (46 proc.) decyduje się na kontrolną diagnostykę z własnej potrzeby dbania o zdrowie, a nie tylko ze względu na polecenie lekarza. Jako najpopularniejsze badania diagnostyczne wskazano badania krwi (73 proc.), moczu (60 proc.) oraz prześwietlenia i USG (53 proc.). Najrzadziej wykonywana okazała się diagnostyka kału (21 proc.). Natomiast za objawy wymagające konsultacji z lekarzem najczęściej uznano problemy okulistyczne (89 proc.), a w dalszej kolejności: bóle w okolicy serca (87 proc.), problemy z oddychaniem (86 proc.) czy ze słuchem (82 proc.). Wśród trzech najrzadziej wskazywanych symptomów wymagających konsultacji lekarskiej znalazły się katar, biegunka oraz obniżony nastrój. Jednocześnie, jak wynika z badania, aż 72 proc. Polaków boi się choroby swojej lub bliskich. Najwięcej lęków wiąże się ze standardową troską – chęcią, aby rodzina była po prostu zdrowa - wskazano w komunikacie. Dolegliwościami, które wywołują największy strach wśród respondentów, są choroby nowotworowe, ciężkie czy przewlekłe choroby, nagłe wypadki i nieprzewidziane schorzenia, problemy kardiologiczne, a także bóle mięśniowo-stawowe. Jak oceniła ekspertka merytoryczna kampanii, psycholożka i psychoterapeutka z Centrum Psychoterapii Poznaj Lęk Natalia Kocur, obawa przed chorobami jest powszechna i zwykle wiąże się z naturalnym pragnieniem ochrony i zachowania zdrowia. Niemniej jednak, przesadna troska może prowadzić do leku i obsesji, które są zdecydowanie bardziej szkodliwe dla jakości naszego życia - dodała. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI przez Instytut badań IQS w czerwcu 2023 roku na reprezentatywnej grupie 800 mieszkańców Polski, pokazującej ogólnie występowanie określonych poglądów i zachowań w kontekście dbania o zdrowie oraz badań profilaktycznych. Ogólnopolska kampania zdrowotna "Pobierz Zdrowie" ma na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat badań profilaktycznych oraz zachęcenie do regularnego monitorowania swojego stanu zdrowia. Pomysłodawcą i organizatorem kampanii jest portal uPacjenta.pl. Kamila Szewczyk