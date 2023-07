Do wykonania badań mammograficznych bez konieczności podróży do większego miasta zachęca panie podlaski NFZ. W lipcu w 44 miejscach w regionie można wykonać to badanie w mammobusie.

Do bezpłatnych profilaktycznych badań piersi zachęcają panie także samorządy lokalne, które również informują o letnich postojach mammobusów. Rzeczniczka podlaskiego NFZ Beata Leszczyńska poinformowała PAP, że w regionie rak piersi jest drugą przyczyną śmierci kobiet po chorobach układu krążenia. Kobiece piersi to wspólna sprawa - zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Ważne samobadanie Zobacz również NFZ przypomina, że wcześnie wykryty nowotwór jest wyleczalny. - Dlatego tak ważne jest, aby kobiety poddawały się regularnym badaniom mammograficznym, które pozwalają wykryć nawet najmniejsze zmiany - podkreśliła Leszczyńska. NFZ przypomina, że z programu profilaktyki raka piersi mogą korzystać panie w wieku 50-69 lat, które nie wykonywały tego badania w ciągu dwóch ostatnich lat oraz te, które dostały wskazanie, aby wykonać je po upływie roku od ostatniego badania. Na badanie nie trzeba mieć skierowania, ale trzeba zapisać się wcześniej i zarejestrować. Dane do rejestracji są w wykazie postojów mammobusów, który jest na stronie internetowej podlaskiego NFZ. - Mimo szerokiego dostępu do badań, najświeższe dane pokazują, że poziom zgłaszalności na badania mammograficzne jest niski. Zaledwie 36,46 proc. (według stanu na dzień 1 lipca 2023 r.) uprawnionych pań w wieku 50-69 lat z województwa podlaskiego korzysta z Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ - poinformowała rzeczniczka NFZ w Białymstoku. Mammografię, stacjonarnie, można wykonać w Podlaskiem w Białostockim Centrum Onkologii (BCO), w szpitalach wojewódzkich w Łomży i Suwałkach, a od lipca NFZ zakontraktował także te badania w szpitalu MSWiA w Białymstoku oraz w szpitalu w Siemiatyczach - poinformowała Leszczyńska. BCO oraz szpitale wojewódzkie w Łomży i Suwałkach prowadzą także pogłębione badania diagnostyczne.