W 2022 r. na badania zgłosiło się 37,07 proc. kobiet pomiędzy 50. a 69. rokiem życia, którym dedykowane jest to badanie. W 2021 r. było to 37,66 proc. - poinformowała rzecznik podlaskiego NFZ Beata Leszczyńska. Już wielokrotnie wcześniej NFZ oceniał, że to za mało, a takiego poziomu zgłaszalności na badania nie można uznać za zadowalający.

Fundusz i lekarze wciąż zachęcają kobiety, do tego, aby w trosce o własne zdrowie, w ramach profilaktyki raka piersi korzystać z tych badań. Wcześnie wykryta zmiana w piersi to szansa na skuteczne leczenie, zdrowie i życie.

Przez cały styczeń 2023 r. badania mammograficzne można wykonać np. w mammobusach. W całym miesiącu zaplanowano 38 postojów mammobusów w wielu miejscach w regionie. Nie trzeba jechać na badanie do dużego ośrodka, można je wykonać na miejscu lub niedaleko miejsca zamieszkania. Część postojów już miała miejsce.

Szczegółowy wykaz postojów mammobusów publikuje NFZ, ale zachęcają do badań także poszczególne gminy, które ogłaszają te informacje w różny sposób, także w internecie.

Podlaski NFZ zwracał uwagę już wcześniej, że nowotwory są drugą najczęstszą przyczyną śmierci mieszkańców regionu po chorobach układu krążenia.

Mammografię - oprócz mammobusów można wykonać także stacjonarnie w spółdzielni lekarskiej Eskulap w Białymstoku, w Białostockim Centrum Onkologii, w szpitalu wojewódzkim w Łomży i szpitalu wojewódzkim w Suwałkach.

Jeśli wynik badania mammograficznego jest nieprawidłowy, pacjentka jest kierowana na dalszą diagnostykę.

Z badań w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi NFZ mogą korzystać panie z uprawnionej grupy wiekowej, które w ciągu dwóch ostatnich lat nie miały takiego badania oraz te panie, którym zalecono wykonanie mammografii po roku od poprzedniego badania.