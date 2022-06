- Stworzenie możliwości wykonywania w POZ badania anty-HCV daje nam narzędzie do skutecznego zwalczania zakażeń tym wirusem, a przez to profilaktyki raka i marskości wątroby. Jak zostanie ono wykorzystane, będzie zależało od lekarzy POZ, a konkretnie od tego, na ile zdają oni sobie sprawę, jak wiele mogą zdziałać, masowo wykorzystując to proste i tanie badanie – powiedział prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, cytowany w informacji prasowej przesłanej PAP.

Reklama

Dotąd w Polsce bezpłatny test anty-HCV mógł zlecić jedynie lekarz chorób zakaźnych. W efekcie znaczna większość osób żyjących z wirusowym zapaleniem wątroby typu C (WZW C)nie zdawała sobie sprawy ze swojego statusu i nie otrzymywała terapii. Tymczasem nieleczona choroba może prowadzić do rozwoju marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego. W naszej szerokości geograficznej wirus HCV jest odpowiedzialny aż za 60 proc. przypadków tego groźnego dla życia nowotworu.

Eksperci szacują, że z HCV żyje w Polsce nieco ponad 100 tysięcy osób. Program lekowy zapewnia wszystkim zdiagnozowanym pacjentom zakażonym tym wirusem bezpłatny dostęp do najnowocześniejszych terapii, które pozwalają na szybkie wyleczenie niemal 100 proc. chorych.

Problem stanowiło dotychczas odnalezienie zakażonych, ponieważ HCV nie daje przez lata żadnych objawów. Dzięki umieszczeniu testów na HCV w koszykach lekarzy POZ wzrosły szanse Polski na realizację strategii Światowej Organizacji Zdrowia, która zakłada eliminację tego wirusa do 2030 r., ocenia Polska Grupa Ekspertów HCV.

Specjaliści zrzeszeni w tej grupie oraz organizacje pacjentów skupione w Koalicji Hepatologicznej od wielu lat zabiegały o możliwość zlecania tego prostego, niedrogiego badania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Reklama

- Wielokrotnie spotykaliśmy się z historiami osób, u których wykryto zakażenie wirusem HCV na bardzo późnym etapie choroby. Zdarzało się, że na wszelką pomoc było już za późno. Wierzę, że teraz takich sytuacji będzie o wiele mniej. Aż trudno mi wyrazić ulgę, jaką dzięki udostępnieniu lekarzom POZ testów anty-HCV poczuli wszyscy, którzy od kilkunastu lat apelowali o tę zmianę – powiedziała Barbara Pepke, prezes Fundacji Gwiazda Nadziei i liderka Koalicji Hepatologicznej.

Zdaniem prof. Jerzego Jaroszewicza, prezesa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, rolą lekarzy chorób zakaźnych jest obecnie dotarcie do kolegów z POZ z przesłaniem, że osoby zakażone HCV mogą być w Polsce skutecznie leczone, o ile zostaną zdiagnozowane.

- W obecnej sytuacji w Polsce praktycznie każdy pacjent zgłaszający się do POZ powinien mieć zlecane badanie anty-HCV. Nie ma sensu szukanie grup zwiększonego ryzyka, bo wszyscy w niej jesteśmy – podsumował specjalista.