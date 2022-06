Nowy preparat to tzw. dwuwalentna szczepionka, czyli dwuskładnikowa, opracowana w technologii mRNA, zawierającą również wariant Omikron. Jak informuje producent, zapewniała ona ośmiokrotny wzrost średnich geometrycznych mian przeciwciał neutralizujących przeciw wariantowi Omikron wśród wyjściowych seronegatywnych uczestników.

Wskazują na to badania, którymi objęto ponad 800 osób – przekazał Reuters. Wykazały one, że profil bezpieczeństwa i tolerancji dla tej szczepionki jest zgodny z wcześniejszą dawką przypominającą. - Zgłoszenie do organów rejestracyjnych zaplanowano na najbliższe tygodnie, aby umożliwić wykorzystanie mRNA-1273.214 jako jesiennej dawki przypominającej – zapewnia producent w informacji przekazanej PAP.

Dyrektor generalny firmy Moderna Stéphane Bancel stwierdził, że patrząc na te dane oprócz trwałości efektu, jaką zaobserwowaliśmy w przypadku naszego pierwszego dwuwalentnego kandydata na dawkę przypominającą (oznaczonego symbolem mRNA-1273.211 - przyp. PAP), przewidujemy trwalszą ochronę przed wariantami wzbudzającymi obawy dzięki mRNA-1273.214, co czyni ją naszym głównym kandydatem na dawkę przypominającą jesienią 2022 r.

W wielu krajach zalecane są dawki przypominające przeciwko COVID-19. Proponuje się przyjęcie trzeciej dawki, a w wybranych grupach – nawet czwartej. Druga dawkę przypominającą jak na razie proponuje się osobom w wieku co najmniej 80 lat oraz z osłabioną odpornością.

Reuters zwraca uwagę, że w żadnym kraju nie podjęto jeszcze decyzji o tym, że szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 będą zalecane regularnie, podobnie jak w przypadku grypy sezonowej