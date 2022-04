25 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Malarii. Polska Misja Medyczna poinformowała PAP, że pomimo postępów w walce z tą chorobą i niemal całkowitym wyeliminowaniem jej z niektórych regionów naszej planety, jeszcze w 2020 r. na malarię chorowało ponad 240 mln ludzi na świecie. W wyniku tej choroby zmarło aż 627 000 tys. osób, co było pierwszym znaczącym wzrostem w statystykach od wielu lat. Aż 95 proc. przypadków choroby notowanych jest w Afryce.

Reklama

W ramach programu pilotażowego w Ghanie, Kenii oraz Malawi przynajmniej jedną dawką zaszczepiono około 1 000 000 dzieci między 5. a 17. miesiącem życia. To właśnie najmłodsi są najczęstszymi ofiarami choroby: w Afryce dzieci do lat pięciu stanowiły aż 80 proc. śmiertelnych przypadków malarii.

- Od wielu lat jesteśmy obecni w Afryce, gdzie na własne oczy widzimy ogromną, choć bardzo nierówną walkę podejmowaną w kierunku zapobiegania malarii. Postępy we wprowadzeniu powszechnych szczepień to przełom, który wedle szacunków może uratować życia od 40 tys. do 80 tys. ludzi rocznie – komentuje Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej, cytowana w komunikacie.

Dodaje, że ograniczenie zachorowalności na malarię będzie przełomem, ale nie rozwiąże wszystkich problemów medycznych w krajach Afryki. Jak wskazuje Polska Misja Medyczna, służba zdrowia w wielu afrykańskich krajach mierzy się ze słabym wyposażeniem i zaopatrzeniem. Problemem jest również często niedostateczne zagęszczenie placówek medycznych: osoby przewlekle chore czy kobiety w ciąży po potrzebną im pomoc medyczną muszą jechać często przez wiele godzin.

- Czasami pomocą jest zakup tak podstawowego sprzętu, jak aparat do USG. Wsparciem dla ograniczonego personelu szpitali są często też polscy lekarze i lekarki, którzy wyjeżdżają tam ramach naszych projektów – zaznacza Ewa Piekarska-Dymus z Polskiej Misji Medycznej.

Reklama

Sytuacji w Afryce Subsaharyjskiej nie polepsza wojna w Ukrainie, której pośrednim efektem mogą być kryzysy żywnościowe w krajach tego regionu. Polska Misja Medyczna od początku swojej działalności pomaga mieszkańcom tego kontynentu. W ostatnich latach organizacja prowadziła projekty pomocowe m.in. w Tanzanii, Malawi, Zambii, Senegalu oraz Kenii.