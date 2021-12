Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet w Polsce i na świecie. - To poważny problem, który wymaga szerokiej edukacji, profilaktyki i wnikliwego poznania czynników ryzyka – mówi dr Joanna Kufel-Grabowska, onkolog kliniczny i inicjatorka badania. Szacuje się, że choroba wystąpi na jakimś etapie życia nawet u jednej na osiem kobiet. Średni wiek zachorowania wynosi 62 lata, jednak aż 20 proc. spośród wszystkich rozpoznań dotyczy kobiet przed 50. rokiem życia. Każdego roku rośnie liczba nowo rozpoznanych nowotworów piersi w każdej grupie wiekowej.

Reklama

Alarmujące dane zmotywowały zespół naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członków Polskiej Ligi Walki z Rakiem do rozpoczęcia badań nad dodatkowymi czynnikami wpływającymi na ryzyko choroby. - By zachęcić kobiety do udziału w badaniu, postawili na przyjazną i wygodną formę oraz rozwiązania cyfrowe. W aplikacji mobilnej iYoni służącej do monitorowania płodności i cyklu, wdrożona została ankieta w formie krótkiego czatu z istotnymi pytaniami – tłumaczy dr Kufel-Grabowska. Osoby, które ją wypełnią, otrzymają spersonalizowane wskazówki dotyczące badań kontrolnych i różnych form profilaktyki. Zostały one opracowane przez zespół ekspertów zajmujących się onkologią i zdrowiem kobiet.

Polska Liga Walki z Rakiem to Fundacja, której głównym celem jest edukacja społeczeństwa i wspieranie inicjatyw mających na celu szeroko pojętą profilaktykę onkologiczną, zwiększenie szans na wyleczenie i godne życie osób dotkniętych chorobą.

Założeniem zainicjowanego przez organizację badania jest szczegółowa weryfikacja zależności między stosowaniem terapii hormonalnych m.in. jako formy antykoncepcji, w czasie leczenia niepłodności, w ramach hormonalnej terapii zastępczej podczas menopauzy a ryzykiem nowotworów. Badacze chcą sprawdzić czy wykorzystanie preparatów hormonalnych jest neutralne dla kobiecego zdrowia i ew. obalić upowszechniane mity.

Aby wziąć udział w badaniu, należy zainstalować aplikację iYoni ze sklepu (Google Play, Apple Store), założyć konto, a przy konfiguracji profilu wpisać kod specjalny ONKO. Po uruchomieniu aplikacji ankieta będzie widoczna albo na ekranie głównym (Android), albo w profilu (IOS). Wszystkie dane będą zbierane w sposób zanonimizowany – uniemożliwiający powiązanie ich z tożsamością użytkownika.

Aplikacja iYoni to innowacyjny projekt wspierający kobiety starające się o ciążę oraz pragnące zadbać o swoją płodność. Jej twórcami są m.in. renomowani eksperci medycyny rozrodu oraz specjaliści od rozwiązań cyfrowych. - Chcieliśmy rzucić wyzwanie dostępnym na rynku rozwiązaniom, które w dużej mierze opierają się na mechanizmach marketingowych. iYoni to pierwsza aplikacja stworzona przez lekarzy dla kobiet – by mogły świadomie myśleć o swoim zdrowiu i świadomie podejmować decyzje. – opowiada prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk, współtwórca aplikacji.

Rozwój aplikacji o nowatorskie funkcje medyczne oraz wspierające relacje w związku, a także jej internacjonalizacja jest współfinansowany z Funduszy Norweskich (https://iyoni.app/ng-parp/).