W kampanii informacyjnej zwracają uwagę, że w Polsce na nowotwory układu moczowego zapada rocznie nawet 30 tys. osób, co stanowi jedną trzecią zachorowań na wszystkie nowotwory.

Do najczęstszych schorzeń układu moczowego należy m.in. nietrzymanie moczu, które dotyczy aż 25–30 proc. dorosłych powyżej 65. roku życia, a wśród osób starszych, przebywających w domach opieki, odsetek ten sięga nawet 50–84 proc. Częste są także zakażenia układu moczowego, których liczba rośnie wraz z wiekiem. Zmaga się z nimi nawet 10-20 proc. kobiet w wieku 65-80 lat. U mężczyzn takie zakażenia - objawowe i bezobjawowe - występują rzadziej w grupie wiekowej do 60 lat – 0,1 – 1 proc., ale powyżej tej granicy wieku choruje z tego powodu nawet 10-15 proc. osób.

Do częstych schorzeń układu moczowego należy też łagodny rozrost gruczołu krokowego, z powodu którego w Polsce leczonych jest ok. 2 mln mężczyzn, a poddawanych leczeniu zabiegowemu jest rocznie około 14 tys. chorych.

Wśród nowotworów złośliwych rak gruczołu krokowego jest drugim, co do częstotliwości występowania, nowotworem złośliwym u mężczyzn i trzecią przyczyną zgonu pacjentów z powodu nowotworu. Jego częstość występowania zwiększa się z wiekiem, szczególnie po 60. roku życia.

Również rak pęcherza moczowego jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych występujących u osób w wieku starszym, zwłaszcza między 60. a 80 rokiem życia. W Polsce jest to czwarty, co do częstości występowania, nowotwór u mężczyzn i trzynasty u kobiet.

Wielu chorobom zapobiec można przez profilaktyczne badania urologiczne – istotne informacje przynosi nawet podstawowe badanie moczu - oraz właściwą dietę. Symbolem kolejnych akcji profilaktycznych w katowickim szpitalu jest pomidor: warzywo bogate w wapń, potas, magnez i żelazo, a do tego witaminy C, K oraz B, które wspierają dobrą kondycję układu moczowego. Mieszkańcy Katowic i pacjenci szpitala otrzymują przygotowaną na bazie naturalnych składników zupę pomidorową.