Pollard odpowiedział w ten sposób podczas wywiadu dla BBC na pytanie o skuteczność szczepionki AstraZeneca wobec nowych wariantów koronawirusa. Naukowiec ocenił, że wirus przechodzi zmiany, które pozwalają mu na ominięcie przeciwciał wytwarzanych przez układ odpornościowy.

- To oznacza, że prawdopodobnie wirus znajdzie sposoby adaptacji, by móc nadal rozprzestrzeniać się między ludźmi - powiedział Pollard. - Nie oznacza to jednak, że nie będziemy mieć ochrony przed poważnym przebiegiem choroby. Celem wirusa jest bardziej możliwość przetrwania niż czynienia nam szkód - dodał.

Opublikowane we wtorek, 2 lutego, nowe dane z badań klinicznych nad oksfordzką szczepionką wskazują, że choć chroni ona przed wystąpieniem symptomów Covid-19 i hospitalizacją, nie zapewnia mocnej ochrony przed infekcją bezobjawową. Może to sugerować, że zaszczepione osoby nadal mogą przenosić wirusa.

Pollard odniósł się także do wątpliwości co do skuteczności brytyjskiej szczepionki wśród osób starszych, co skłoniło część państw - w tym Polskę - do stosowania preparatu przy wskazaniu górnego ograniczenia wiekowego. Ekspert przyznał, że dotychczasowe badania przyniosły mniej danych na temat osób starszych, wobec czego mniej wiadomo na temat stopnia ochrony. Zaznaczył jednak, że badane reakcje układu odpornościowego nie wskazały znaczących różnic między osobami z różnych grup wiekowych.

- Zaobserwowaliśmy dobre odpowiedzi układu odpornościowego wśród starszych pacjentów, bardzo podobne do odpowiedzi u młodszych. Widzimy, że ochrona idzie w tym samym kierunku i ma podobną siłę - powiedział Brytyjczyk. Komentując wypowiedź francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, który ocenił, że szczepionka AstraZeneca jest "quasinieskuteczna" wśród osób powyżej 65. roku życia, Pollard podkreślił, że nie rozumie, co polityk miał na myśli.

O skuteczności szczepionki AZ zapewnił też w środę brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.

- Mamy wysoki stopień pewności, że ta szczepionka działa u ludzi w każdym wieku - powiedział Hancock w wywiadzie dla BBC. Minister zapowiedział również zacieśnienie restrykcji na granicach, by ograniczyć rozprzestrzenianie się nowych wariantów koronawirusa. Część przyjezdnych po przybyciu będzie odbywać kwarantannę w hotelach.