W Unii Europejskiej do użytku zatwierdzono dwie szczepionki: preparat firm Pfizer i BioNTech o nazwie Comirnaty i preparat Moderny. Ta druga szczepionka we wtorek trafiła do Polski i wkrótce szpitale węzłowe będą otrzymywały oba preparaty.

Reklama

Mechanizm działania preparatów Pfizera i Moderny jest taki sam. Są to szczepionki mRNA. Chociaż ten rodzaj szczepionek nigdy wcześniej nie był stosowany u ludzi na szeroką skalę, to jednak eksperci zwracają uwagę, że technologia ta jest rozwijana od wielu lat, np. w terapii nowotworowej i w opracowaniu różnych szczepionek wirusowych. Produkcja szczepionek mRNA jest szybsza niż klasycznych i nie wymaga pracy z wirusem – potrzebna jest tylko jego informacja genetyczna.

Prezes URPL Grzegorz Cessak w niedawnej rozmowie z PAP wyjaśniał, że szczepionki mRNA zawierają "instrukcję" tworzenia białka znajdującego się na powierzchni wirusa SARS-CoV-2, na którą nasz organizm odpowiada, tworząc przeciwciała.

Zwrócił uwagę, że różnice między tymi dwoma produktami leczniczymi tak naprawdę są niewielkie i głównie polegają na zawartości substancji pomocniczych, co skutkuje nieco mniej restrykcyjnymi warunkami przechowywania szczepionki Moderny.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez producentów szczepionka Comirnaty może być przechowywana przez sześć miesięcy w temperaturze od -90 st. C do -60 st. C. Po wyjęciu z zamrażarki nieotwartą szczepionkę można przechowywać przed użyciem nie dłużej niż przez 5 dni w temperaturze od 2 st. C do 8 st. C i przez maksymalnie 2 godziny w temperaturze do 30 st. C.

Szczepionka Moderny ma mniejsze wymagania. W temperaturze od od -25 st. C do -15 st. C może być przetrzymywana przez siedem miesięcy. Nieotwartą można przechowywać w lodówce w temperaturze od 2 st. C do 8 st. C, zabezpieczoną przed światłem, przez maksymalnie 30 dni. Po wyjęciu z warunków chłodniczych nieotwartą szczepionkę można przechowywać w temperaturze od 8 st. C do 25 st. C przez maksymalnie 12 godzin.

Ponadto szczepionki Moderny nie rozcieńcza się, w przeciwieństwie do szczepionki Comirnaty. Otrzymuje się z niej dziesięć dawek, czyli niemal dwa razy więcej niż z jednej fiolki Comirnaty.

Cessak zwrócił uwagę, że wszystkie substancje pomocnicze są "przezroczyste" dla organizmu, co oznacza, że muszą spełniać określone standardy. Obie szczepionki podaje się domięśniowo. Comirnatę można podawać osobom od 16 lat. Szczepionka Moderny dopuszczona jest z kolei dla osób od 18 lat. Różnica wynika z wieku osób, które poddane były badaniom klinicznym.

Obie szczepionki podaje się w dwóch dawkach. W wypadku Comirnaty odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej 21 dni, przy preparacie Moderny – 28 dni.

- Obie szczepionki mają zbliżoną skuteczność. Wynosi ona ok. 95 proc. Wymienia się też podobne działania niepożądane (najczęściej to ból głowy, stawów, mięśni, zmęczenie, dreszcze, gorączka, zaczerwienie w miejscu wstrzyknięcia – nudności – PAP) – podkreślił Cessak.

We wtorek, 12 stycznia, Europejska Agencja Leków (EMA) podała, że otrzymała wniosek o warunkowe dopuszczenie do użytku trzeciej szczepionki przeciw COVID-19, opracowanej przez koncern AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki. Wniosek będzie rozpatrywany w przyspieszonym trybie – opinia o szczepionce być może zostanie wydana 29 stycznia.

Szczepionka AstraZeneca, znana jako AZD7442, jest podawana w dwóch dawkach. Może być przechowywana w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza przez co najmniej 6 miesięcy, dlatego jest łatwiejsza w dystrybucji od preparatów Pfizera/BioNTech i Moderny. Jest od nich również tańsza.

Substancja opiera się na niegroźnym dla człowieka, zmodyfikowanym genetycznie adenowirusie powodującym przeziębienie u małp, który wprowadza do ciała materiał genetyczny kodujący białko wywołujące reakcję immunologiczną.

AZD7442 jest już używana w Wielkiej Brytanii. Pierwszy pacjent został nią zaszczepiony 4 stycznia. Substancję dopuszczono do użytku również m.in. w Argentynie i w Indiach.