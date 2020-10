NFZ zapewnia, że liczba punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2 systematycznie rośnie, aby w pełni zabezpieczyć potrzeby pacjentów. Obecnie w Polsce działa 521 takich punktów (stan na 23.10). Tylko ciągu ostatniego tygodnia powstały 52 nowe punkty. Fundusz informuje, że w najbliższych dniach planowane jest uruchomienie kolejnych punktów, szczególnie w miejscach, gdzie występuje wzrost zachorowań.

W Małopolsce działa 37 punktów pobrań wymazów. W tym tygodniu tylko w Krakowie powstały cztery nowe punkty, gdzie na badanie mogą zgłaszać się pacjenci, u których lekarze podejrzewają COVID-19. Jeden z tych punktów - przy krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera - od soboty, przez cały weekend, będzie otwarty 24 godziny na dobę.

- Dzięki temu pacjenci będą mogli wykonać wymaz o dowolnej porze. Nowe punkty pobrań w ostatnich dniach uruchomiono również w Tarnowie, Libiążu i Skawinie. Lista nie jest zamknięta, cały czas trwają intensywne prace nad stworzeniem kolejnych mobilnych punktów m.in. w Nowym Sączu - informuje rzeczniczka NFZ.

W łódzkim oddziale wojewódzkim w ciągu kilku tygodni zwiększono ponad dwukrotnie liczbę punktów pobrań. Aktualnie funkcjonują 34 punkty, z czego 11 w samej Łodzi. Od piątku pracę 3 punktów w Łodzi wspierają żołnierze 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Na Mazowszu działa 69 punktów pobrań, w samej Warszawie 23 - są one usytuowanych w różnych częściach miasta, tak aby pacjenci mieli jak najłatwiejszy dostęp do badań. W najbliższych dniach planowane jest uruchomienie kolejnych dwóch punktów w Radomiu oraz Kobyłce.

W województwie zachodniopomorskim od piątku 23 października przybył kolejny, 21. już punkt pobrań, uruchomiony w Szczecinie. Do tej pory w stolicy Pomorza Zachodniego pracowały dwa punkty pobrań. Od soboty 24 października wzmocniony zostaje punkt przy szczecińskim Szpitalu Klinicznym nr 1 (Wojska Obrony Terytorialnej uruchamiają tu dodatkowe miejsce do mobilnego testowania, dzięki czemu czas pracy tego punktu będzie wydłużony ponad dwukrotnie).

Również drugi szczeciński szpital kliniczny, na Pomorzanach, zwiększył swoją dostępność do 25 godzin tygodniowo, dzięki czemu każdego dnia roboczego jest otwarty od południa do wieczora, do godz. 21. Także w Koszalinie zwiększyła się dostępność testów, poprzez wydłużenie czasu pracy jednego z dwóch w tym mieście punków pobrań – przy szpitalu MSWiA.

Na Dolnym Śląsku działa 35 punktów pobrań, z czego 10 w samym Wrocławiu. W najbliższych dniach planowane jest uruchomienie kolejnych 4 punktów we Wrocławiu oraz Środzie Śląskiej, Wałbrzychu i Legnicy.

W województwie lubelskim w ostatnim czasie zwiększono trzykrotnie liczbę punktów pobrań. Aktualnie w regionie funkcjonują 33 punkty oraz 11 karetek wymazowych. Ponadto ze względu na dużą liczbę zgłaszających się osób, punkty wydłużyły godziny pracy. W wielu miejscach test można wykonać nie tylko w godzinach porannych, lecz także w popołudniowych. Prace punktów pobrań na Lubelszczyźnie wspierają również żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W Wielkopolsce działa 40 punktów pobrań. W samym Poznaniu pacjenci mają do dyspozycji 9 takich miejsc. W sobotę, 24.10 w stolicy Wielkopolski rozpoczną działalność kolejne dwa punkty. Na początku przyszłego tygodnia pierwszych pacjentów przyjmie również nowy punkt pobrań przy Stadionie Miejskim w Poznaniu wybudowany i uruchamiany we współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej. Punkty pobrań w Wielkopolsce, ze względu na coraz większą liczbę pacjentów, regularnie wydłużają godziny otwarcia.

Wykaz punktów oraz aktualizowana codziennie specjalna mapa, na której zaznaczono lokalizację wszystkich miejsc pobrań, wraz z numerami telefonów oraz godzinami przyjęć, znajduje się na stronie pacjent.gov.pl: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran.

- W przypadku jakichkolwiek zgłaszanych problemów, oddziały wojewódzkie NFZ podejmują natychmiastową reakcję, by w pełni zabezpieczyć dostęp do punktów pobrań, szczególnie w tych miejscach, gdzie występuje wzrost zachorowań - zapewnia rzeczniczka Funduszu.