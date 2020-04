Reklama

Luiza Handschuh z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu powiedziała, że najpierw zostanie wyprodukowana partia tysiąca prototypowych testów dla ministerstwa zdrowia.

Kierownik Zakładu Neurobiologii Molekularnej Maciej Figiel podkreślił, że test udało się opracować w rekordowym tempie. Poznańscy naukowcy potrzebowali dwóch tygodni, by stworzyć test. – Mobilizacja była ogromna, obserwowaliśmy przyrost chorych i to dawało motywację, by pracować jeszcze ciężej – powiedział Figiel.

Ministerstwo zdrowia będzie płaciło za sztukę 53 złote. Dla resortu oznacza to duże oszczędności, bo cena tych sprowadzanych z zagranicy wynosiła nawet kilkaset złotych.

Produkcja testów na większą skalę ma ruszyć w przyszłym tygodniu.