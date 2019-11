Fundacja przypomina o tym z okazji Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV i HCV, przypadającego w dniach od 22 do 29 listopada, oraz obchodzonego 1 grudnia Światowego Dnia AIDS. HIV to wirus wywołujący AIDS, z kolei HCV to patogen odpowiedzialny za wirusowe zapalenie wątroby typy C; obydwa wirusy można wykryć odpowiednimi badaniami krwi.

Res Humanae powołuje się na opublikowany w 2019 r. sondaż specjalistów Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przeprowadzono go internetowo wśród 346 osób, spośród których zdecydowana większość była w wieku do 40. roku życia, przy czym przeważali ludzie młodzi w wieku 21-26 lat, zamieszkali w dużych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców).

- Wnioski wypływające z przeprowadzonego przez nas badania są niezbyt optymistyczne, młodzi ludzie posiadają bardzo powierzchowną wiedzę na temat zakażeń HIV/AIDS – stwierdzają autorzy opracowania: Ewa Janiszewska, Dominika Pluta, Tadeusz Dobosz. Niecałe 40 proc. ankietowanych potrafiło wskazać poprawnie główne drogi infekcji oraz prawidłowy przedział czasu pomiędzy ekspozycją a pojawieniem się pierwszych niespecyficznych objawów. Blisko połowa badanych miała świadomość, że pojęcia AIDS i HIV nie są tożsame.

- Ta niewiedza jest groźna, bo choć HIV, dzięki nowym lekom, nie jest już tak niebezpieczny jak kiedyś, to jednak, żeby poddać się leczeniu, trzeba wiedzieć, że się z tym wirusem żyje. Kto nie jest tego świadom, ryzykuje zdrowiem swoim i partnera - podkreśla Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae. Dlatego o zagrożeniu tym ma przypominać czerwona kokardka z napisem „Razem przeciw HIV”, jaka będzie wyświetlana na terenie Warszawy podczas Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV i HCV oraz w Światowym Dniu AIDS.

- Organizując od lat akcję wyświetlania czerwonej kokardki na budynkach w Warszawie i innych polskich miastach chcemy zachęcić do badania się. Nie tylko podczas Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV i HCV. W Polsce dostępne jest bezpłatnie nowoczesne, bardzo skuteczne i bezpieczne leczenie. Z HIV można żyć do starości, mieć zdrowe dzieci i normalnie pracować. Trzeba jednak się leczyć, a nie będzie się leczył ktoś, kto o zakażeniu nie wie – przekonuje Mateusz Liwski z Res Humanae.

Według Fundacji, jak dotąd testy na obecność wirusa HIV przeprowadziło mniej niż 10 proc. Polaków. Z informacji organizacji pozarządowych wspierających osoby z HIV wynika, że mimo rekomendacji Ministerstwa Zdrowia, wciąż nie wszyscy ginekolodzy kierują na takie testy kobiety w ciąży.

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH wynika, że do 30 kwietnia 2019 r. zakażenie HIV wykryto w naszym kraju u 24 303 osób, AIDS zdiagnozowano u 3 692, a zmarło na tę chorobę 1 418 pacjentów. Tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2019 r. HIV wykryto u 372 osób, u 25 zdiagnozowano AIDS, a 7 – zmarło.

Galeria Przejdź do galerii » Zajrzyj w zęby, a zobaczysz choroby Często nie zdajemy sobie sprawy ile różnych schorzeń może dawać objawy w obrębie jamy ustnej. Jej wrażliwa tkanka nie tylko dostarcza przyjemności z jedzenia, ale też jest narażona na dolegliwości, które mogą mieć swoje źródło w innych, nawet odległych narządach. Czy na podstawie dyskretnych wskazówek w ustach dentysta może ocenić nasz stan zdrowia? A z drugiej strony, jak zdrowie zębów wpływa na nasz organizm?

- Kokardka jeździ przede wszystkim w Warszawie, bo Mazowsze od lat zajmuje niechlubne pierwsze miejsce pod względem liczby nowo wykrywanych zakażeń. W 2018 r. zarejestrowano w tym województwie aż 238 przypadków HIV. Tymczasem mieszkając na co dzień w Warszawie widzę, że wypieramy ze świadomości ryzyko zakażenia tym wirusem. Nie chcemy pamiętać, że wystarczy do tego tylko jeden kontakt seksualny bez zabezpieczenia. Niewiedza, w której wygodnie tkwimy, jest groźna dla nas samych i dla naszych bliskich. To powinno się zmienić – podkreśla Paweł Mierzejewski, koordynator programu Pozytywnie Otwarci, zajmującego się promocją profilaktyki i edukacją o HIV/AIDS.