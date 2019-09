Jak poinformował PAP szpital, obejmujący 3 tys. pacjentów program badań przesiewowych potrwa do 2021 roku. Z bezpłatnego badania od września może skorzystać każda osoba między 50 a 65 rokiem życia, która w ostatnich 10 latach nie miała wykonanej kolonoskopii.

- Rak jelita grubego należy do grupy nowotworów o najgorszym rokowaniu, a możliwość wyleczenia jest uwarunkowana stopniem zaawansowania choroby w chwili jej rozpoznania. Zachorowalność wzrasta wraz z wiekiem, przy czym ponad 94 proc. zachorowań u obu płci przypada na populację osób po 50. roku życia – podał szpital.

Rak jelita grubego rozwija się bardzo powoli, co daje szanse na wykrycie go na wczesnym etapie zaawansowanie lub nawet całkowite uniknięcie choroby. Dolegliwości, które mogą wskazywać na nowotwór jelita grubego to m.in. bóle brzucha, zmiana rytmu wypróżnień, biegunki naprzemiennie z zaparciami, ślady krwi w stolcu, niekontrolowane chudnięcie czy anemia o niewyjaśnionym podłożu.

- W pierwszych, kluczowych dla leczenia nowotworu etapach, dolegliwości te nie powodują bólu, więc chorego zwykle nic nie niepokoi. Tym bardziej ważne są badania przesiewowe – podała placówka.

Specjaliści podkreślają, że kolonoskopia jest bardzo czułą i skuteczną metodą; znacząco zapobiega rozwojowi raka jelita grubego. Podczas badania lekarz prowadzący ma możliwość równoczesnego usuwania polipów, które w późniejszym etapie mogłyby przekształcić się w nowotwór.

Do programu kwalifikowane są również osoby w wieku 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego oraz osoby młodsze z rodzin z zespołem Lyncha lub z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej.

Badania wykonywane będą w szpitalnej pracowni endoskopii. W trakcie zapisu na badanie pacjenci otrzymają niezbędne informacje dotyczące przygotowania do badania oraz jego przebiegu.

Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego jest zadaniem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.