Lecisz w tropiki? Zaszczep się!

Jeśli planujemy dalszą podróż – np. do krajów egzotycznych – Afryki, Azji czy Ameryki Południowej, niezbędne jest wykonanie odpowiednich szczepień. W tym celu nasze przygotowania do wyjazdu powinniśmy zacząć od odwiedzenia lekarza medycyny podróży, który dzięki swojej wiedzy nt. ewentualnych zagrożeń zdrowotnych w danym rejonie świata, przekaże nam najważniejsze i niezbędne informacje np. o tym, jakie szczepienia powinniśmy wykonać. Taką wizytę najlepiej jest zaplanować na 6-8 tygodni przed planowanym wyjazdem. Do najczęściej występujących chorób, przed którymi trzeba się zabezpieczyć zanim wybierzmy się w dalszą, egzotyczną podróż należą:

Dur brzuszny

Żółta gorączka (żółta febra)

Choroba meningokokowa - np. Arabia Saudyjska, Gambia, Libia

Błonica

Tężec

Cholera

Wścieklizna

Wirusowe zapalenie wątroby typu A

Wirusowe zapalenie wątroby typu B

Galeria Przejdź do galerii » Dietetyczne trendy. Co jeść, by być szczupłym i zdrowym? Trendy w dietetyce stale się zmieniają, ale nie da się ukryć, że wszystkie zmierzają w jednym kierunku – chcemy jeść zdrowiej, lepiej i świadomiej. Rok 2019 może pod tym względem napawać optymizmem.

Innymi chorobami, na jakie jesteśmy narażeni w tropikalnych krajach jest np. malaria czy denga, które przenoszone są przez komary. Niestety wciąż nie posiadamy szczepionki przeciwko tym chorobom.

Urlopu nie zaczynaj bez spakowania podróżnej apteczki

Rozmowa z lekarzem medycyny podróży powinna także uwzględnić takie zagadnienia jak właściwe skompletowanie tzw. „apteczki podróżnej”. Do najczęstszych dolegliwości „wyjazdowych” należą np. problemy żołądkowe, bóle głowy czy lekkie przeziębienie – dlatego lepiej być przygotowanym, by móc szybko zareagować.

- Biegunka podróżnych dotyka od 30% do 70% turystów w zależności od destynacji i okresu podróżowania – najczęściej są to rejony Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Środkowej. Do zatrucia dochodzi głównie poprzez spożycie zakażonej żywności i napojów – zwłaszcza w krajach o niskich standardach higieny. Za biegunki na wakacyjnych wyjazdach w większości przypadków odpowiadają bakterie, głównie Escherichia coli – ponad 50 proc. wszystkich przypadków, Salmonella, Shigella oraz pierwotniaki (odpowiedzialne za amebozę oraz lambliozę) i wirusy min. rotawirusy - tłumaczy lek. med. Izabela Pietrzak, lekarz medycyny podróży i chorób zakaźnych.

Zamiast szukać wtedy najbliższej apteki, weźmy ze sobą skompletowany zestaw ratunkowy, zawierający: leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, środki przeciwbiegunkowe, elektrolity, jałowe opatrunki, plastry i nożyczki, antybakteryjny żel i środek dezynfekujący, a także preparaty odstraszające owady (repelenty). Alergicy bezwzględnie powinni mieć przy sobie także leki przeciwhistaminowe, które w przypadku np. ugryzienia przez owady zapobiegną reakcji alergicznej.

Długa podróż, czyli etap do którego również warto się przygotować

Zanim znajdziemy się w dalekiej Tajlandii czy na Kubie… musimy się tam dostać. W praktyce często oznacza to kilku- lub kilkunastogodzinną podróż samolotem, która może być męcząca. Podróżujący zazwyczaj skarżą się na bóle i opuchnięcia nóg. Uczucie „ciężkich” nóg, mrowienie, pieczenie są często skutkiem braku ruchu i długotrwałego przebywania w jednej pozycji. Dlatego, jeśli wiemy, że czeka nas długi lot, powinniśmy wówczas pomyśleć o zastosowaniu leków przeciwzakrzepowych, usprawniających swobodny przepływ krwi. Jednym ze sposobów, które pozwolą zachować komfort podczas lotu samolotem może być także wykorzystanie kompresjoterapii – tj. podkolanówek lub pończoch uciskowych, które zapobiegają zaleganiu krwi żylnej i obrzękom. Ponadto, podczas lotu warto zadbać o odpowiednie nawodnienie oraz luźne i przewiewne ubranie, w którym będzie nam wygodnie. Sprawdzą się także poduszki, które możemy podłożyć pod kark, a dzięki opasce na oczy łatwiej będzie nam przespać długie godziny lotu.

A co, gdy już dolecimy? Jedzenie też ma znaczenie

Podczas wakacyjnego wyjazdu należy także pamiętać o zasadach bezpieczeństwa podczas… jedzenia, czyli w dużej mierze o higienie. Większość chorób, z którymi zmagają się turyści to tzw. choroby brudnych rąk. Ponadto pamiętajmy, by pić wodę ze sprawdzonego źródła, czyli butelkowaną, przegotowaną lub filtrowaną. Z tego powodu starajmy się także unikać dodawania do napojów kostek lodu – niestety nie mamy pewności, z jakiej wody zostały przygotowane. Bądźmy ostrożni także z jedzeniem surowych owoców i warzyw – przed spożyciem należy je dobrze umyć i obrać. W gorących krajach zwracajmy też uwagę na to, czy żywność jest świeża i w miarę możliwości unikajmy surówek, sałatek czy sosów, które przez długi czas stoją na słońcu, w wysokiej temperaturze.

Dzięki zastosowaniu się do powyższych wskazówek, nasz urlop z pewnością pozwoli nam wypocząć, zrelaksować się i na nowo „naładować baterie”.