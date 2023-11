Nadmierne ogrzewanie mieszkania nie sprzyja naszemu zdrowiu, budynkom i urządzeniom grzewczym, ani środowisku naturalnemu. Tymczasem jak wynika z danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, w sezonie grzewczym 2021/2022 ponad połowa Polaków nagminnie przegrzewała swoje mieszkania utrzymując w nich średnią temperaturę 22 stopni Celsjusza.

Czy wysoka temperatura w domu jest zdrowa?

Zbyt wysoka temperatura w mieszkaniu może skutkować m.in. złym samopoczuciem, wysuszaniem błony śluzowej gardła i nosa, a co za tym idzie – częstszymi infekcjami. Przegrzewanie mieszkania negatywnie wpływa również na sen. Dlaczego tak się dzieje?

Intensywne ogrzewanie pomieszczeń sprawia, że powietrze staje się suche. Nasze drogi oddechowe nie lubią suchego powietrza, dlatego może to skutkować chrypką, kaszlem i zatykaniem nosa. Przesuszona śluzówka to z kolei obniżona odporność. Przegrzewanie mieszkań sprzyja również rozwojowi bakterii, wirusów i grzybów.

Zbyt wysoka temperatura w mieszkaniu zimą nie wpływa też dobrze na samopoczucie. Osoby, które mieszkają w takich domach często skarżą się na bóle głowy i bywają bardziej nerwowe, rozdrażnione i senne.

Jaka temperatura powinna być w sypialni?

Suche powietrze negatywnie wpływa także na oczy i może prowadzić do zaburzeń ich nawilżania, a co za tym idzie - zwiększać ryzyko pojawienia się zespołu suchego oka. Może to skutkować uczuciem piasku pod powiekami, bólem, pieczeniem i zaczerwienieniem oczu, a nawet pogorszenia widzenia.

Nadmiernie ogrzewany dom to także gorsza jakość snu. Sen może być płytszy, możemy się częściej wybudzać, może dokuczać nam pragnienie. Optymalną temperaturą do spania jest ok. 19-20 stopni Celsjusza. Z tego względu warto przed położeniem się spać przewietrzyć i schłodzić sypialnię oraz obniżyć poziom ogrzewania.

Jaka jest optymalna temperatura mieszkania zimą?

Temperatura w mieszkaniu powinna wynosić od ok. 19 do 21 stopni Celsjusza. Dzięki temu, nie narażamy się na dolegliwości takie jak kaszel, zespół suchego oka i infekcje dróg oddechowych oraz zapewniamy sobie zdrowy sen.

Właściwa temperatura ma również wpływ na materiały budowlane oraz urządzenia grzewcze. Ustawiając optymalny poziom ogrzewania nie przeciążamy systemu grzewczego minimalizując ryzyko awarii i wydłużając jego żywotność. Temperaturę 21 stopni Celsjusza podają jako oczekiwaną w pomieszczeniu producenci grzejników. Do tego parametru zazwyczaj dobiera się urządzenia grzewcze.

Nadmierna ekspozycja na wysokie temperatury może również prowadzić do zniszczenia materiałów budowlanych, co w dłuższej perspektywie może skutkować koniecznością remontów i napraw. Powoduje również wzrost rachunków za energię.