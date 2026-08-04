Opuchnięte nogi w czasie upałów. Przyczyny, skuteczne sposoby na obrzęki i sygnały alarmowe

Choć w większości przypadków jest to naturalna reakcja organizmu na wysoką temperaturę, warto wiedzieć, kiedy obrzęk jest niegroźny, a kiedy może świadczyć o poważniejszych problemach zdrowotnych.

Dlaczego nogi i stopy puchną w gorące dni

Gdy temperatura powietrza wzrasta, organizm uruchamia mechanizmy chłodzenia. Jednym z nich jest rozszerzanie powierzchniowych naczyń krwionośnych. Dzięki temu więcej ciepła oddawane jest przez skórę, co pomaga utrzymać prawidłową temperaturę ciała. Rozszerzone naczynia sprawiają jednak, że krew łatwiej gromadzi się w kończynach dolnych. W efekcie część płynu przenika z naczyń do otaczających tkanek, powodując powstanie obrzęku. Problem nasila się zwłaszcza wtedy, gdy przez dłuższy czas siedzimy lub stoimy w jednej pozycji. Mięśnie nóg, które na co dzień wspomagają przepływ krwi do serca, pracują wtedy mniej intensywnie, a grawitacja dodatkowo utrudnia odpływ krwi i limfy. Niewielki obrzęk pojawiający się wieczorem po wyjątkowo gorącym dniu zazwyczaj jest zjawiskiem fizjologicznym i nie powinien budzić niepokoju. Zwykle ustępuje po nocnym odpoczynku.

Kto jest najbardziej narażony na opuchliznę nóg i stóp

Nie każdy reaguje na upały w ten sam sposób. Ryzyko pojawienia się obrzęków wzrasta wraz z wiekiem. Z biegiem lat żyły tracą swoją elastyczność, a ich ściany stają się słabsze. To sprzyja rozwojowi przewlekłej niewydolności żylnej oraz żylaków, które mogą nasilać obrzęki podczas wysokich temperatur. Na opuchliznę częściej skarżą się również kobiety. Ma to związek z gospodarką hormonalną. Wyższy poziom estrogenów sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie, dlatego wiele kobiet obserwuje podobne objawy tuż przed miesiączką. W tym okresie organizm łatwiej gromadzi płyny, co może nasilać obrzęki nóg i stóp. Większe ryzyko dotyczy także osób prowadzących siedzący tryb życia, pracujących wiele godzin na stojąco, osób z nadwagą oraz kobiet w ciąży.

Kiedy opuchnięte nogi mogą oznaczać chorobę

Choć obrzęki wywołane upałem zazwyczaj są niegroźne, nie zawsze należy je bagatelizować. Jeśli opuchlizna jest bardzo duża, utrzymuje się również rano lub pojawia się niezależnie od temperatury otoczenia, warto skonsultować się z lekarzem. Obrzęki mogą być jednym z objawów: przewlekłej niewydolności żylnej, żylaków, niewydolności serca, chorób nerek, chorób wątroby, zaburzeń układu limfatycznego. Szczególną uwagę należy zwrócić na jednostronny obrzęk nogi. Jeśli jednej nodze towarzyszy ból, zaczerwienienie lub uczucie zwiększonego ciepła, może to świadczyć o zakrzepicy żył głębokich. Jest to stan wymagający pilnej diagnostyki. Natychmiastowej pomocy medycznej wymagają również osoby, u których oprócz opuchlizny pojawiła się nagła duszność, ból w klatce piersiowej lub problemy z oddychaniem. Mogą to być objawy zatorowości płucnej, stanowiącej zagrożenie życia.

Co pomaga na opuchnięte nogi podczas upałów

Na szczęście istnieje kilka prostych sposobów, które skutecznie zmniejszają obrzęki i przynoszą ulgę zmęczonym nogom. Unoszenie nóg. Najprostszą metodą jest odpoczynek z nogami uniesionymi powyżej poziomu serca. Dzięki temu krew i limfa łatwiej odpływają z kończyn dolnych, a obrzęk stopniowo się zmniejsza. Odpowiednie nawodnienie. Choć może wydawać się to paradoksalne, picie odpowiedniej ilości wody pomaga ograniczyć zatrzymywanie płynów w organizmie. Najlepiej wybierać wodę oraz niesłodzone herbaty, które wspierają prawidłowe krążenie. Regularny ruch. Każda forma aktywności poprawia pracę tzw. pompy mięśniowej łydek. Wystarczy spacer, jazda na rowerze czy nawet proste wspinanie się na palce i opuszczanie pięt. Takie ćwiczenia skutecznie pobudzają krążenie i zmniejszają zastój krwi w nogach. Chłodzenie nóg. Dobrym rozwiązaniem jest również polewanie nóg chłodną wodą. Niska temperatura powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych, dzięki czemu mniej płynu przedostaje się do tkanek. Pończochy uciskowe. Nowoczesne pończochy kompresyjne są znacznie lżejsze niż ich starsze odpowiedniki i mogą być komfortowe nawet latem. Są szczególnie polecane osobom, które przez wiele godzin stoją lub siedzą. Dodatkową ulgę może przynieść schłodzenie pończoch przed założeniem.

Podczas upałów warto zwrócić uwagę na ilość spożywanej soli. Nadmiar sodu sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie i może nasilać obrzęki. Dotyczy to nie tylko słonych przekąsek czy dań typu fast food, ale również niektórych wód mineralnych o wysokiej zawartości sodu. Osoby intensywnie ćwiczące lub mocno pocące się mogą potrzebować większej ilości sodu, jednak większość ludzi podczas gorących dni skorzysta na ograniczeniu soli i wybieraniu lekkostrawnych posiłków. Warzywa, owoce, ryby, chude mięso oraz produkty bogate w potas wspierają prawidłową gospodarkę wodną organizmu i pomagają zmniejszyć uczucie ciężkich nóg.

Jak zapobiegać obrzękom nóg latem

Profilaktyka jest znacznie łatwiejsza niż walka z nasilonymi obrzękami. W gorące dni warto regularnie się ruszać, unikać długiego siedzenia i stania bez przerw, pić odpowiednią ilość płynów oraz nosić wygodne, nieuciskające obuwie. Korzystne jest również chłodzenie nóg i odpoczynek z uniesionymi kończynami po całym dniu. Jeżeli jednak obrzęki pojawiają się często, są coraz większe lub towarzyszą im ból, zaczerwienienie czy duszność, nie należy zwlekać z wizytą u lekarza. Wczesna diagnostyka pozwala wykluczyć groźne schorzenia i wdrożyć odpowiednie leczenie, zanim problem stanie się poważniejszy.