Niedobór witaminy B12 może przez lata nie dawać wyraźnych objawów. Sprawdź, kto jest najbardziej narażony i kiedy warto wykonać badania

Dlaczego witamina B12 jest tak ważna

Witamina B12, nazywana również kobalaminą, uczestniczy w wielu procesach metabolicznych. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, bierze udział w tworzeniu czerwonych krwinek, wspiera pamięć oraz koncentrację, a także jest niezbędna do podziału komórek i produkcji energii. Organizm nie potrafi jej samodzielnie wytwarzać, dlatego musi być dostarczana z pożywieniem. Naturalnym źródłem witaminy B12 są wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego. Znajdziemy ją przede wszystkim w mięsie, rybach, jajach, mleku i jego przetworach. Wbrew popularnym opiniom, algi, spirulina, chlorella czy kiszonki nie stanowią wiarygodnego źródła tej witaminy. Mogą zawierać jedynie jej nieaktywne analogi, które nie zaspokajają potrzeb organizmu, a nawet mogą utrudniać wchłanianie właściwej witaminy B12.

Kto jest najbardziej narażony na niedobór witaminy B12

Największe ryzyko dotyczy osób stosujących dietę wegańską, które powinny regularnie suplementować witaminę B12. Na niedobory narażeni są także seniorzy - wraz z wiekiem pogarsza się bowiem jej wchłanianie, a apetyt często maleje. Do grup ryzyka należą również osoby cierpiące na przewlekłe choroby żołądka i jelit, pacjenci po operacjach bariatrycznych oraz osoby przyjmujące metforminę lub inhibitory pompy protonowej stosowane w leczeniu choroby refluksowej.

Organizm potrafi magazynować witaminę B12 przez kilka lat, dlatego pierwsze symptomy pojawiają się dopiero po dłuższym czasie. Do najczęstszych objawów należą: przewlekłe zmęczenie, problemy z pamięcią i koncentracją, dezorientacja, zaburzenia widzenia, mrowienie i drętwienie dłoni oraz stóp, zaburzenia czucia. Specjaliści zwracają uwagę, że u osób starszych objawy te często są błędnie przypisywane procesowi starzenia. Tymczasem długotrwały niedobór witaminy B12 może prowadzić do trwałych uszkodzeń układu nerwowego.

Jak sprawdzić poziom witaminy B12? Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie badań krwi zleconych przez lekarza. Sam poziom witaminy B12 nie zawsze pozwala wykryć wczesny niedobór. Dokładniejszą ocenę umożliwia oznaczenie aktywnej formy witaminy B12 (holo-TC) oraz poziomu kwasu metylomalonowego (MMA), którego podwyższone stężenie świadczy o niedoborze. Eksperci odradzają korzystanie z domowych testów. Nieprawidłowe pobranie lub transport próbki może zafałszować wynik, a jego interpretacja wymaga uwzględnienia stanu zdrowia i przyjmowanych leków.

Jak uzupełnić niedobór

Podstawą jest odpowiednio zbilansowana dieta. Jeśli nie zapewnia ona wystarczającej ilości witaminy B12 lub jej wchłanianie jest zaburzone, konieczna może być suplementacja albo leczenie preparatami o większych dawkach, zaleconymi przez lekarza. W ciężkich przypadkach stosuje się również zastrzyki. Nie warto jednak przyjmować wysokich dawek na własną rękę. Niedobór witaminy B12 może być objawem chorób przewodu pokarmowego lub innych schorzeń wymagających diagnostyki. Dlatego osoby z grup ryzyka powinny regularnie kontrolować jej poziom. Wczesne wykrycie niedoboru pozwala zapobiec poważnym powikłaniom neurologicznym i skutecznie uzupełnić braki, zanim dojdzie do nieodwracalnych zmian.