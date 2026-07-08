Jak przestać chrapać? Poduszki, plastry i aparaty rozszerzające nos - eksperci oceniają najpopularniejsze metody

Dlaczego chrapiemy

Chrapanie pojawia się, gdy podczas snu dochodzi do zwężenia górnych dróg oddechowych. Po zaśnięciu mięśnie gardła rozluźniają się, a podniebienie miękkie, języczek oraz nasada języka zaczynają drgać pod wpływem przepływającego powietrza. To właśnie te drgania powodują charakterystyczny dźwięk. Ryzyko chrapania zwiększają m.in. nadwaga, utrudnione oddychanie przez nos, skrzywiona przegroda nosowa, powiększone migdałki, a także spożywanie alkoholu przed snem i palenie papierosów. U kobiet problem częściej nasila się po menopauzie. Samo chrapanie nie jest chorobą. Niepokój powinny wzbudzić jednak przerwy w oddychaniu podczas snu, poranne bóle głowy, przewlekłe zmęczenie, senność w ciągu dnia czy problemy z koncentracją. Mogą to być objawy bezdechu sennego, który wymaga diagnostyki i leczenia. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z chorobami serca i układu krążenia, ponieważ bezdech senny może pogarszać ich stan zdrowia.

Co pomaga na chrapanie

Nie istnieje jedna metoda skuteczna dla wszystkich. Najlepsze efekty daje usunięcie przyczyny problemu. W wielu przypadkach wystarczy ograniczyć alkohol przed snem, rzucić palenie, zredukować masę ciała oraz zadbać o leczenie przewlekłego kataru lub alergii. Duże znaczenie ma również pozycja podczas snu. Chrapanie najczęściej nasila się podczas leżenia na plecach, dlatego specjaliści zalecają spanie na boku. Podstawą jest zdrowy styl życia i odpowiednia diagnostyka. Redukcja masy ciała, ograniczenie alkoholu, leczenie problemów z nosem oraz spanie na boku często przynoszą zauważalną poprawę. Jeśli jednak chrapaniu towarzyszą przerwy w oddychaniu, przewlekłe zmęczenie lub senność w ciągu dnia, warto zgłosić się do lekarza. W razie potrzeby specjalista zleci badanie snu, które pozwoli wykluczyć bezdech senny.

Poduszki przeciw chrapaniu, aparaty rozszerzające nos, spraye - czy skutecznie zapobiegają chrapaniu

Poduszki przeciw chrapaniu cieszą się dużą popularnością, jednak dowody naukowe potwierdzające ich skuteczność są ograniczone. Mogą pomóc niektórym osobom poprzez zmianę ułożenia głowy i szyi, ale nie rozwiązują przyczyny problemu. Dlatego przed zakupem warto pamiętać, że nawet najdroższa poduszka nie będzie skuteczna u każdego. Aparaty rozszerzające do nosa mogą poprawić przepływ powietrza u osób, których problem wynika z niedrożności nosa. Ich skuteczność jest jednak ograniczona do tej grupy pacjentów. Znacznie lepsze efekty przynoszą aparaty wysuwające żuchwę. Utrzymują dolną szczękę w wysuniętej pozycji, dzięki czemu drogi oddechowe pozostają bardziej otwarte. Takie rozwiązanie stosuje się również u części pacjentów z łagodnym bezdechem sennym. Nie każdy jednak może z niego korzystać - konieczna jest odpowiednia budowa szczęki i zdrowe uzębienie. Znacznie mniej przekonujące są dowody dotyczące sprayów i olejków przeciw chrapaniu. Obowiązujące zalecenia nie rekomendują ich jako skutecznego sposobu leczenia, choć niektóre osoby odczuwają dzięki nim mniejszą suchość gardła.

Choć nie istnieje cudowny sposób na całkowite wyeliminowanie chrapania, odpowiednio dobrane metody mogą znacząco zmniejszyć jego nasilenie i poprawić komfort snu - zarówno osoby chrapiącej, jak i jej partnera.